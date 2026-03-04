快訊

經典賽／對中華隊抱持敬意 澳洲先發投手：相信自己能力

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
澳洲隊明天在世界棒球經典賽強碰中華隊。截圖自Team Australia X

澳洲隊明天在世界棒球經典賽強碰中華隊，陣中頭號球星為美職守護者體系的狀元郎巴札納（Travis Bazzana），將以第一棒、二壘手之姿在明天碰上中華隊，先發投手威爾斯（Alex Wells）對中華隊抱持敬意，但也強調，「無論對手是誰，我要做的就是相信自己的能力。」

澳洲隊上屆就是在東京巨蛋進行預賽，與日本隊一起取得晉級門票，本屆在C組絕非陪榜的存在，而是能與亞洲三強一爭晉級門票的強敵，今天在練球日的記者會上，也吸引台日韓媒體到場，提問對自家國家隊的想法。

威爾斯扛起對中華隊一戰先發，他說中華隊是世界上名列前茅的優秀球隊，「我對他們充滿敬意，但無論對手是誰，我要做的就是相信自己的能力。」

巴札納在成棒階級已於2024年世界12強棒球賽有過招中華隊的經驗，這次是他首征經典賽，巴札納回想12強賽在名古屋巨蛋、台北大巨蛋出賽，第一次體驗觀眾坐滿球場的氛圍，想像大聯盟季後賽也是這樣的感覺，儘管評價第一年職棒賽季成績有些起伏，但這些比賽成為他的成長養分。

中華隊陣中也有來自守護者體系的選手，包括現役的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchil），巴札納也說有在春訓見到費爾柴德，不只是他，中華隊還有幾位自己在12強碰過的球員，自己也很期待可以和優秀的球員在世界級舞台交手。

