經典賽將開打 屏東縣政府辦4場戶外直播派對熱血應援

世界棒球經典賽5日將開打，屏東縣政府5日到8日依中華隊比賽時間，在縣立體育館戶外草皮辦4場直播派對，現場有戶外大螢幕同步直播，邀請大家出席熱血應援。

屏東縣府指出，中華隊從3月5日到8日天天有比賽，縣府在縣立體育館前的戶外草皮，設戶外大螢幕同步直播，台灣對戰澳洲、日本、捷克、韓國，場場關鍵，全民集氣，台灣尚勇。

縣府指出，Team Taiwan 屏東直播派對在屏東縣立體育館外草皮，場次分別3月5日上午11時台灣對澳洲、3月6日晚上6時台灣對日本、3月7日上午11時台灣對捷克、3月8日上午11時台灣對韓國。

除了屏東縣政府辦直播派對外，九如鄉公所在九如鄉休閒運動公園也舉辦戶外直播6日下午5時半，開放民眾進場。

九如鄉長藍聰信說，透過轉播，讓鄉親一起為中華隊加油，凝聚地方情感，也推廣水資源保育理念，打造兼具運動、教育與社區交流的特色，讓九如鄉成為充滿活力與凝聚力的幸福家園。