經典賽將開打 屏東縣政府辦4場戶外直播派對熱血應援

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
世界棒球經典賽5日開打，屏東縣政府5日到8日依中華隊比賽時間，在縣立體育館戶外草皮辦4場直播派對，現場有戶外大螢幕同步直播，邀請大家出席熱血應援。圖／取自周春米臉書
世界棒球經典賽5日開打，屏東縣政府5日到8日依中華隊比賽時間，在縣立體育館戶外草皮辦4場直播派對，現場有戶外大螢幕同步直播，邀請大家出席熱血應援。圖／取自周春米臉書

世界棒球經典賽5日將開打，屏東縣政府5日到8日依中華隊比賽時間，在縣立體育館戶外草皮辦4場直播派對，現場有戶外大螢幕同步直播，邀請大家出席熱血應援。

屏東縣府指出，中華隊從3月5日到8日天天有比賽，縣府在縣立體育館前的戶外草皮，設戶外大螢幕同步直播，台灣對戰澳洲、日本、捷克、韓國，場場關鍵，全民集氣，台灣尚勇。

縣府指出，Team Taiwan 屏東直播派對在屏東縣立體育館外草皮，場次分別3月5日上午11時台灣對澳洲、3月6日晚上6時台灣對日本、3月7日上午11時台灣對捷克、3月8日上午11時台灣對韓國。

除了屏東縣政府辦直播派對外，九如鄉公所在九如鄉休閒運動公園也舉辦戶外直播6日下午5時半，開放民眾進場。

九如鄉長藍聰信說，透過轉播，讓鄉親一起為中華隊加油，凝聚地方情感，也推廣水資源保育理念，打造兼具運動、教育與社區交流的特色，讓九如鄉成為充滿活力與凝聚力的幸福家園。

相關新聞

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

