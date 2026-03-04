經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

中華隊從首屆經典賽至今，合計出賽17場打出5勝12敗，2006年在分組排名第3，2009、2017、2023年都是墊底，最佳表現就是2013年，在大聯盟名將王建民領軍下，到了八強賽階段甚至差點扳倒日本隊，幾乎就要晉級四強。

中華隊在2013年經典賽首次擔任地主隊，預賽首戰在台中洲際球場對決澳洲隊，王建民先發6局未失分奪勝，為中華隊開紅盤，八強賽對決日本隊再度先發6局，又讓對手一路掛零，成為中華隊在歷屆經典賽最強投手。

中華、澳洲相隔13年又在經典賽碰面，明天分別推出徐若熙、威爾斯（Alex Wells）登板先發，對雙方來說，都是爭取八強門票非贏不可的比賽；中華隊總教練曾豪駒特別強調，這場比賽非常重要，需要贏球讓團隊氣氛、氣勢拉上來，期待徐若熙有驚人表現壓制對手。

中華隊過去在經典賽推出的先發投手，只有王建民可在一場比賽投滿5局，單屆連投12局未失分、防禦率0的高水準表現，更為國家隊立下「建仔障礙」，徐若熙明天初登板會有什麼表現，成為球迷關注焦點。