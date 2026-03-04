快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
徐若熙確定在經典賽首戰先發對決澳洲隊。圖／中華隊提供
徐若熙確定在經典賽首戰先發對決澳洲隊。圖／中華隊提供

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

中華隊從首屆經典賽至今，合計出賽17場打出5勝12敗，2006年在分組排名第3，2009、2017、2023年都是墊底，最佳表現就是2013年，在大聯盟名將王建民領軍下，到了八強賽階段甚至差點扳倒日本隊，幾乎就要晉級四強。

中華隊在2013年經典賽首次擔任地主隊，預賽首戰在台中洲際球場對決澳洲隊，王建民先發6局未失分奪勝，為中華隊開紅盤，八強賽對決日本隊再度先發6局，又讓對手一路掛零，成為中華隊在歷屆經典賽最強投手。

中華、澳洲相隔13年又在經典賽碰面，明天分別推出徐若熙、威爾斯（Alex Wells）登板先發，對雙方來說，都是爭取八強門票非贏不可的比賽；中華隊總教練曾豪駒特別強調，這場比賽非常重要，需要贏球讓團隊氣氛、氣勢拉上來，期待徐若熙有驚人表現壓制對手。

中華隊過去在經典賽推出的先發投手，只有王建民可在一場比賽投滿5局，單屆連投12局未失分、防禦率0的高水準表現，更為國家隊立下「建仔障礙」，徐若熙明天初登板會有什麼表現，成為球迷關注焦點。

徐若熙確定在經典賽首戰先發對決澳洲隊。圖／中華隊提供
徐若熙確定在經典賽首戰先發對決澳洲隊。圖／中華隊提供

王建民 經典賽 曾豪駒 徐若熙

延伸閱讀

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

經典賽／澳洲推出左投對付中華隊 前大聯盟投手威爾斯確定先發

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

相關新聞

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。