經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

C組首場賽事將由台澳過招，澳洲隊推出具備大聯盟資歷的威爾斯（Alex Wells）先發，中華隊則是派出徐若熙。

澳洲隊將由來自守護者隊體系的巴札納（Travis Bazzana）擔任開路先鋒，他表示自己在2023年沒有入選，但知道澳洲在東京巨蛋有什麼表現，現在可以和大家一起站在這裡，我現在非常期待。」

尼爾森也對明天一戰抱持興奮，他說：「很期待明天比賽，我們準備得非常好，現在已經等不及了，會以最好狀態迎接大賽。」被問對中華隊先發投手徐若熙的了解，尼爾森直接表態：「不只先發，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備，相信可以打出一場精彩的比賽。」

C組另一場晉級關鍵之戰將是3月9日的韓澳過招，南韓媒體進一步提問屆時將由誰先發，尼爾森表示：「每一場比賽都很重要，對南韓的先發還沒有確定。」他以拼拼圖形容，澳洲隊將會一點、一點去拼出他們期望中的偉大藍圖。