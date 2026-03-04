快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
澳洲隊總教練尼爾森。 美國聯合通訊社
澳洲隊總教練尼爾森。 美國聯合通訊社

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

C組首場賽事將由台澳過招，澳洲隊推出具備大聯盟資歷的威爾斯（Alex Wells）先發，中華隊則是派出徐若熙。

澳洲隊將由來自守護者隊體系的巴札納（Travis Bazzana）擔任開路先鋒，他表示自己在2023年沒有入選，但知道澳洲在東京巨蛋有什麼表現，現在可以和大家一起站在這裡，我現在非常期待。」

尼爾森也對明天一戰抱持興奮，他說：「很期待明天比賽，我們準備得非常好，現在已經等不及了，會以最好狀態迎接大賽。」被問對中華隊先發投手徐若熙的了解，尼爾森直接表態：「不只先發，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備，相信可以打出一場精彩的比賽。」

C組另一場晉級關鍵之戰將是3月9日的韓澳過招，南韓媒體進一步提問屆時將由誰先發，尼爾森表示：「每一場比賽都很重要，對南韓的先發還沒有確定。」他以拼拼圖形容，澳洲隊將會一點、一點去拼出他們期望中的偉大藍圖。

經典賽 大聯盟 南韓

延伸閱讀

經典賽／澳洲推出左投對付中華隊 前大聯盟投手威爾斯確定先發

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

相關新聞

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。