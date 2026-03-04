快訊

經典賽／傳承金牌精神 美國隊找來奧運23金菲爾普斯激勵團隊

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
找來生涯擁有23面奧運金牌的游泳名將「飛魚」菲爾普斯激勵全隊。截圖自WBC官方X

美國隊組史上最強陣容迎接本屆世界棒球經典賽（WBC），唯一目標鎖定冠軍金盃，找來生涯擁有23面奧運金牌的游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）加持，用他的金牌經驗激勵全隊，今天美國隊的首場熱身賽，他也帶著孩子到場觀賽。

美國隊誓言奪回的WBC冠軍，今年由大聯盟頂級球星組隊參賽，在選手們向國家隊報到後，昨天進行團隊晚宴，邀請奧運史上拿下最多金牌的菲爾普斯出席，替教練和選手們帶來一番激勵人心的分享，為美國隊的奪冠目標開路。

美國隊總教練德羅沙（Mark DeRosa）透露，菲爾普斯提供一場非常棒的演說，「主要是分享他自己的心態，拿到第二名是不夠的，那是他傳遞給選手們的訊息，讓我們能彼此激勵，凝聚成一個團隊。」

今天美國隊進行首場官辦熱身賽，以15：1擊敗舊金山巨人隊，菲爾普斯也在賽前打擊練習時身穿美國隊球衣現身，之後帶著自己的孩子們觀看這場比賽。

史肯斯（Paul Skenes）擔任此戰美國隊的先發投手，賽後他透露，沒有預期會在休息室看到菲爾普斯，「沒有什麼比替美國隊拿下金牌更好的了，這是他昨天主要傳遞給我們的訊息，能見到他很酷。」

史肯斯也提到：「這感覺像是在展示一種兄弟情誼，就像是一個兄弟會或姐妹會那樣，所有曾為國家征戰並贏得金牌的人，都是這個大家庭的一員，我們必須將這份精神傳承下去。」

相關新聞

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

中華隊今天在東京巨蛋練球，全力備戰明天開打的世界棒球經典賽，轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽，中華隊發布最新訊息：「李灝宇在昨天官辦熱身賽後身體有些不適，但今天本人覺得無礙。不過為了確保球員健康優先，球隊目前先安排李灝宇至醫院進一步檢查。」

經典賽／拚上大聯盟的重要一季 李灝宇能否續戰WBC待觀察

中華隊明天就要進行本屆世界棒球經典賽（WBC）首場賽事，但今天有消息傳出，效力於美職老虎隊的強打李灝宇出現身體不適，可能因傷退出，由味全龍隊內野手張政禹遞補，但若屬實，恐怕對中華隊的火力影響不少。

經典賽／李灝宇驚傳退賽、張政禹急飛東京 中華隊未證實：目前陣容沒異動

世界棒球經典賽開打倒數一天，今天在中華隊練球結束後，由轉播單位愛爾達體育台社群爆料李灝宇退賽、張政禹，官方對此回應：「目前陣容沒有異動。」據悉張政禹即將搭上飛機，將在今晚與中華隊會合。

經典賽／對台灣人瘋棒球有印象 大谷攻略中華隊投手「開局很重要」

東京巨蛋記者室爆滿的人潮，全為大谷翔平而來。記者會上被問到對台灣的印象，大谷翔平表示，感覺台灣人對棒球都非常有愛，也讚城市街景漂亮，自己還想再去。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／國家隊強力應援團！ 台灣球迷東京巨蛋前大集結

「今天下午四點來跟東蛋大合照啊！」中華職棒會長蔡其昌的邀約，讓前往東京巨蛋替中華隊應援的大批台灣球迷在東京巨蛋前大集合，要成為中華隊的最強後盾。

