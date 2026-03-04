經典賽／竹市WBC直播派對 林琨瀚將現身應援、送限量簽名球

2026年世界棒球經典賽(WBC)熱血開打，新竹市府特別於後站停車場舉辦直播派對，打造城市專屬應援場域，透過大螢幕同步觀賽，將新竹人的熱情應援聲浪傳向東京巨蛋。教育處表示，3月6日中日大戰，市長高虹安、副市長林琨瀚將到場球迷近距離互動，林琨瀚也將於現場分享當年職棒奮戰點滴，並加碼送出限量親筆簽名球，讓球迷珍藏專屬回憶。

高虹安表示，本屆WBC賽事匯聚全球棒球菁英，中華隊將迎戰澳洲、日本、捷克及韓國等強勁對手。

她說，3月6日當天，林琨瀚也會到場與球迷互動，並加碼送出限量親筆簽名球。林是台灣職棒退役球員，曾為中華職棒及台灣大聯盟效力，以拚戰精神與穩定守備著稱，累積豐富一軍實戰經驗，深受球迷喜愛。從球員時期在場上奮力拚搏，到如今站上公共服務崗位，他始終秉持運動員堅持到底、永不放棄的精神。

高虹安說明，林琨瀚將多年職棒歷練轉化為推動體育發展的能量，積極投入基層棒球扎根工作，支持校園棒球及社區體育活動，並關心青少年選手培育，鼓勵年輕人勇敢追夢。林常以過來人身份分享職涯經驗，強調紀律、團隊合作與抗壓能力的重要性，為竹市體育發展注入專業視角與實務動能。

教育處指出，此次直播派對更邀請專業啦啦隊現場帶動應援，4天賽事皆有樂天女孩全程帶動應援節奏、Dragon Beauties小龍女成員將於3月8日帶來熱血開場演出，點燃現場氣氛，讓每場賽事都如同置身主場般震撼。

教育處表示，現場將準備每日限量新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200分及限量小國旗（每日限量200支），活動中與民眾互動加碼啦啦隊限量簽名球，數量有限、送完為止，邀請市民朋友到場，共同感受滿場熱血沸騰的棒球盛宴。