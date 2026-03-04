快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／竹市WBC直播派對 林琨瀚將現身應援、送限量簽名球

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
教育處表示，3月6日中日大戰，市長高虹安、副市長林琨瀚將到場球迷近距離互動，林琨瀚也將於現場分享當年職棒奮戰點滴，並加碼送出限量親筆簽名球。圖／新竹市府提供
教育處表示，3月6日中日大戰，市長高虹安、副市長林琨瀚將到場球迷近距離互動，林琨瀚也將於現場分享當年職棒奮戰點滴，並加碼送出限量親筆簽名球。圖／新竹市府提供

2026年世界棒球經典賽(WBC)熱血開打，新竹市府特別於後站停車場舉辦直播派對，打造城市專屬應援場域，透過大螢幕同步觀賽，將新竹人的熱情應援聲浪傳向東京巨蛋。教育處表示，3月6日中日大戰，市長高虹安、副市長林琨瀚將到場球迷近距離互動，林琨瀚也將於現場分享當年職棒奮戰點滴，並加碼送出限量親筆簽名球，讓球迷珍藏專屬回憶。

高虹安表示，本屆WBC賽事匯聚全球棒球菁英，中華隊將迎戰澳洲、日本、捷克及韓國等強勁對手。

她說，3月6日當天，林琨瀚也會到場與球迷互動，並加碼送出限量親筆簽名球。林是台灣職棒退役球員，曾為中華職棒及台灣大聯盟效力，以拚戰精神與穩定守備著稱，累積豐富一軍實戰經驗，深受球迷喜愛。從球員時期在場上奮力拚搏，到如今站上公共服務崗位，他始終秉持運動員堅持到底、永不放棄的精神。

高虹安說明，林琨瀚將多年職棒歷練轉化為推動體育發展的能量，積極投入基層棒球扎根工作，支持校園棒球及社區體育活動，並關心青少年選手培育，鼓勵年輕人勇敢追夢。林常以過來人身份分享職涯經驗，強調紀律、團隊合作與抗壓能力的重要性，為竹市體育發展注入專業視角與實務動能。

教育處指出，此次直播派對更邀請專業啦啦隊現場帶動應援，4天賽事皆有樂天女孩全程帶動應援節奏、Dragon Beauties小龍女成員將於3月8日帶來熱血開場演出，點燃現場氣氛，讓每場賽事都如同置身主場般震撼。

教育處表示，現場將準備每日限量新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200分及限量小國旗（每日限量200支），活動中與民眾互動加碼啦啦隊限量簽名球，數量有限、送完為止，邀請市民朋友到場，共同感受滿場熱血沸騰的棒球盛宴。

直播派對場次時間（後站停車場）

3月5日（四）11:00 中華隊 vs 澳洲

3月6日（五）18:00 中華隊 vs 日本

3月7日（六）11:00 中華隊 vs 捷克

3月8日（日）11:00 中華隊 vs 韓國

經典賽 高虹安 林琨瀚

延伸閱讀

WBC熱血開打！屋馬餐飲集團串聯三品牌催動全城應援

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

經典賽／一起應援中華隊 限量快報免費發放

相關新聞

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。