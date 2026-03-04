聽新聞
經典賽／澳洲推出左投對付中華隊 前大聯盟投手威爾斯確定先發
中華隊迎接明天世界棒球經典賽首戰，確定推出徐若熙登板先發，對手澳洲隊上午在東京巨蛋完成大會安排的官方練球後，也宣布明天先發投手，將由前大聯盟投手威爾斯（Alex Wells）扛起重任。
威爾斯是左投，2月底剛滿29歲，身高185公分、體重88公斤，曾在2021、22年登上金鶯隊大聯盟，合計出賽13場有8場先發，投了46.1局，戰績2勝3敗、防禦率6.60。
威爾斯結束大聯盟生涯後，近年都在澳洲聯賽發展，2024、25年都獲選年度MVP，最近一季先發9場投出5勝3敗、防禦率3.42，擁有相當不錯的控球能力。
