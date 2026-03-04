經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

陳傑憲繼12強賽、經典賽資格賽後，再於經典賽正賽擔任隊長，他說每次球員組成都不一樣，團隊氛圍多少會有不同，要從彼此之間的相處找出方向，像是一個上壘手勢或是口號。

他也提到，這次比較不一樣的是旅外選手較多，會合時間較晚，「透過短短幾天做默契配合，大家想打這次比賽企圖心都很強，旅外回來時都帶著興奮期待的心情，「只要有想打這個比賽的心意，就足夠代表我們站在球場上是很渴望的。」

中華隊在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，林安可敲出安打。特派記者余承翰／宮崎攝影

中華隊昨天在官辦熱身賽就秀了一手上壘手勢，費爾柴德上壘後抓著另一隻手的手腕，林安可、吳念庭等人後續敲安也都跟進。

陳傑憲解釋，每個動作都有背後故事，這個動作來自心理老師有跟他們說，希望我們去摸隊友、手牽手心繫在一起，「我覺得台灣是個小島，人口也不多，可以出來和世界好手對抗是不容易的事，他希望我們透過心凝聚在一起，團結一心的感覺去面對賽事，這是很有意義的事情。」

陳傑憲進一步透露，這是在昨天賽前，費爾柴德提到心理老師的話，建議可以做這個動作，「當下那個感覺就對了，雖然我們在一起沒有幾天，但心也是跟我們在一起，大家有共同手勢、共同口號。」他也吐槽，昨天費爾柴德第一個打席就敲安打，卻沒比出手勢，反而是後來林安可、吳念庭上壘後有比。