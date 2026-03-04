快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，吳念庭敲出安打。特派記者余承翰／宮崎攝影
中華隊在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，吳念庭敲出安打。特派記者余承翰／宮崎攝影

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

陳傑憲繼12強賽、經典賽資格賽後，再於經典賽正賽擔任隊長，他說每次球員組成都不一樣，團隊氛圍多少會有不同，要從彼此之間的相處找出方向，像是一個上壘手勢或是口號。

他也提到，這次比較不一樣的是旅外選手較多，會合時間較晚，「透過短短幾天做默契配合，大家想打這次比賽企圖心都很強，旅外回來時都帶著興奮期待的心情，「只要有想打這個比賽的心意，就足夠代表我們站在球場上是很渴望的。」

中華隊在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，<a href='/search/tagging/2/林安可' rel='林安可' data-rel='/2/151552' class='tag'><strong>林安可</strong></a>敲出安打。特派記者余承翰／宮崎攝影
中華隊在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，林安可敲出安打。特派記者余承翰／宮崎攝影

中華隊昨天在官辦熱身賽就秀了一手上壘手勢，費爾柴德上壘後抓著另一隻手的手腕，林安可、吳念庭等人後續敲安也都跟進。

陳傑憲解釋，每個動作都有背後故事，這個動作來自心理老師有跟他們說，希望我們去摸隊友、手牽手心繫在一起，「我覺得台灣是個小島，人口也不多，可以出來和世界好手對抗是不容易的事，他希望我們透過心凝聚在一起，團結一心的感覺去面對賽事，這是很有意義的事情。」

陳傑憲進一步透露，這是在昨天賽前，費爾柴德提到心理老師的話，建議可以做這個動作，「當下那個感覺就對了，雖然我們在一起沒有幾天，但心也是跟我們在一起，大家有共同手勢、共同口號。」他也吐槽，昨天費爾柴德第一個打席就敲安打，卻沒比出手勢，反而是後來林安可、吳念庭上壘後有比。

經典賽 吳念庭 中華隊 林安可 費爾柴德

延伸閱讀

經典賽／贏球卻顯火力不足 中華隊打線調整成賽前考題

經典賽／費爾柴德當攻勢發動機 打擊與守備都讓曾總放心

經典賽／李灝宇開局失誤秒修正 曾總解釋安排7後援投手登板考量

經典賽／扛下「豆豆龍」的信任 費爾柴德談對戰山本興奮了

相關新聞

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。