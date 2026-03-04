經典賽／東京街頭出現台灣廣告 官方練球日特別安排大谷受訪

第6屆世界棒球經典賽明天正式開打，大會今天安排預賽C組5隊在東京巨蛋練球，吸引大批媒體進場採訪，各隊練完球後都會安排總教練和一名野手受訪，日本隊重量級球員大谷翔平另外安排特別時段，巨星地位無人可以取代。

大谷在宮崎進行的兩場官辦熱身賽，合計5次打數未有安打、被三振1次，接下來就等後天日本對中華隊之戰，真槍實彈迎接經典賽。

今天官方練球日的順序，上午從澳洲隊開始，中華隊排在第二順位，接著依序是南韓、日本、捷克，明天開幕戰的先發投手，中華隊已經確定推出徐若熙登板。

東京街頭已有經典賽熱潮，不少民眾披著日本隊球衣、道奇隊大谷球衣上街，台灣企業也利用這次機會 刊登廣告，人潮眾多的上野地區就可看到TEAM TAIWAN的看板，最近兩天更有大批台灣球迷搭機抵達東京，準備為中華隊加油打氣。

「大谷熱」成為經典賽最大話題，日本隊下午練完球後，大聯盟官方除了安排監督井端弘和受訪，最後特別安排大谷的獨訪階段，滿足所有媒體需求。