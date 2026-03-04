快訊

經典賽／東京街頭出現台灣廣告 官方練球日特別安排大谷受訪

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
台灣企業在上野地區推出TEAM TAIWAN廣告看板。特派記者藍宗標／攝影
台灣企業在上野地區推出TEAM TAIWAN廣告看板。特派記者藍宗標／攝影

第6屆世界棒球經典賽明天正式開打，大會今天安排預賽C組5隊在東京巨蛋練球，吸引大批媒體進場採訪，各隊練完球後都會安排總教練和一名野手受訪，日本隊重量級球員大谷翔平另外安排特別時段，巨星地位無人可以取代。

大谷在宮崎進行的兩場官辦熱身賽，合計5次打數未有安打、被三振1次，接下來就等後天日本對中華隊之戰，真槍實彈迎接經典賽。

今天官方練球日的順序，上午從澳洲隊開始，中華隊排在第二順位，接著依序是南韓、日本、捷克，明天開幕戰的先發投手，中華隊已經確定推出徐若熙登板。

東京街頭已有經典賽熱潮，不少民眾披著日本隊球衣、道奇隊大谷球衣上街，台灣企業也利用這次機會 刊登廣告，人潮眾多的上野地區就可看到TEAM TAIWAN的看板，最近兩天更有大批台灣球迷搭機抵達東京，準備為中華隊加油打氣。

「大谷熱」成為經典賽最大話題，日本隊下午練完球後，大聯盟官方除了安排監督井端弘和受訪，最後特別安排大谷的獨訪階段，滿足所有媒體需求。

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

