經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽明天揭開序幕，首場比賽由中華隊過招澳洲隊，澳洲隊今天早上9點率先在練球日登場，中華隊緊接其後，進行正式比賽前的最後調整。

經典賽為棒球國際賽最頂級賽事，曾豪駒也說，不只是全世界球迷關注，對棒球員來說也是最高殿堂，「第一戰對我們非常重要，我們需要贏一場球讓團隊氣氛、氣勢拉上來，也希望球員盡情享受比賽過程。」

首戰勝敗對中華隊晉級之路有極大影響，中華隊過去5屆賽事4次輸掉首戰，全數止步預賽，僅在2013年靠王建民6局無失分好投擒下澳洲隊，也是中華隊唯一的八強案例。

身為12強冠軍球隊，也不免在記者會上被問到此事，且舞台背景同樣都是東京巨蛋。曾豪駒回想當時，「2024年在東京拿到優勝、拿到好成績，棒球對於台灣球迷來說是可以凝聚球迷團結一心的氛圍，球迷對於台灣棒球非常支持，每次比賽都可以讓大家不分你我、為了一樣的事情去努力，共同把自己力量發揮出來，那就是代表我們台灣的精神。」「

他說，每次成功都會提升球員信心，但每次成功之後就是結束，每次都是期許打造更強的球隊、帶領更好的球員競爭，「想要進步、想要超越，我們也一直在努力。」