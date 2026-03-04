快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／挑徐若熙打頭陣有原因 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊昨天在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，投手徐若熙賽前在牛棚練投。特派記者余承翰／宮崎攝影
中華隊昨天在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，投手徐若熙賽前在牛棚練投。特派記者余承翰／宮崎攝影

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽將在台灣時間明天早上11點正式點燃戰火，中華隊過招上屆挺進八強的澳洲隊，中華隊推出徐若熙迎敵，肩負為球隊搶下「開門紅」的任務。

對於挑選徐若熙扛起首戰，曾豪駒表示，「選擇他，代表他是我們準備最好的選手，以往在大賽上首戰出戰時是最能掌控整場節奏的選手，希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

徐若熙昨天進牛棚進行最後調整，他透露目前調整近況，「昨天輕鬆丟直球和變化球，去感受球的不一樣，直球都沒有什麼問題，滑球還需要調整一下角度，身體上都非常正常，非常期待明天的比賽。」

扛下重要的首戰，徐若熙坦言，不只是對自己來說，對全隊來說都是很重要的比賽，「就是知道很重要，更要讓自己放鬆心情，才不會丟起來綁手綁腳，沒有特別多想法，告訴自己把自己平常在做的是、最好的東西拿出來比賽。」

經典賽 中華隊 曾豪駒 徐若熙

延伸閱讀

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

經典賽／中華隊明戰澳洲！費爾柴德 熱身賽先馳得點

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

經典賽／葉君璋評徐若熙接近巔峰 笑稱中華隊很多王建民

相關新聞

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。

經典賽／挑徐若熙打頭陣有原因 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／CT Amaze前進東京巨蛋 峮峮、林襄組成最佳應援後盾

世界棒球經典賽開打倒數，中華隊將在3月5日至8日於東京巨蛋參與C組預賽，分別對戰澳洲、日本、捷克、南韓，爭取晉級美國邁阿密複賽機會。

經典賽／東京街頭出現台灣廣告 官方練球日特別安排大谷受訪

第6屆世界棒球經典賽明天正式開打，大會今天安排預賽C組5隊在東京巨蛋練球，吸引大批媒體進場採訪，各隊練完球後都會安排總教練和一名野手受訪，日本隊重量級球員大谷翔平另外安排特別時段，巨星地位無人可以取代。

經典賽／中華隊明戰澳洲！費爾柴德 熱身賽先馳得點

世界棒球經典賽明天正式在東京巨蛋點燃戰火，中華隊昨天完成僅有一場的官辦熱身賽，美籍台裔費爾柴德擔綱開路先鋒單場雙安、四打席全上壘，對於即將在台日大戰迎戰山本由伸躍躍欲試，「真的很興奮我們有機會可以碰到他。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。