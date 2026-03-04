經典賽／挑徐若熙打頭陣有原因 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽將在台灣時間明天早上11點正式點燃戰火，中華隊過招上屆挺進八強的澳洲隊，中華隊推出徐若熙迎敵，肩負為球隊搶下「開門紅」的任務。

對於挑選徐若熙扛起首戰，曾豪駒表示，「選擇他，代表他是我們準備最好的選手，以往在大賽上首戰出戰時是最能掌控整場節奏的選手，希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

徐若熙昨天進牛棚進行最後調整，他透露目前調整近況，「昨天輕鬆丟直球和變化球，去感受球的不一樣，直球都沒有什麼問題，滑球還需要調整一下角度，身體上都非常正常，非常期待明天的比賽。」

扛下重要的首戰，徐若熙坦言，不只是對自己來說，對全隊來說都是很重要的比賽，「就是知道很重要，更要讓自己放鬆心情，才不會丟起來綁手綁腳，沒有特別多想法，告訴自己把自己平常在做的是、最好的東西拿出來比賽。」