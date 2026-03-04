聽新聞
經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊
中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。
經典賽將在台灣時間明天早上11點正式點燃戰火，中華隊過招上屆挺進八強的澳洲隊，中華隊推出徐若熙迎敵，肩負為球隊搶下「開門紅」的任務。
中華隊過去啟用過的首戰先發投手，依序是2006年林恩宇、2009年李振昌、2013年王建民、2017年郭俊麟、2023年胡智爲，今年確定將由徐若熙出任。
首戰勝敗對中華隊晉級之路有極大影響，中華隊過去5屆賽事4次輸掉首戰，全數止步預賽，僅在2013年靠王建民6局無失分好投擒下澳洲隊，也是中華隊唯一的八強案例。
