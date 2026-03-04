快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日本隊新「點茶」慶祝手勢掀話題 源自大谷翔平的提議

中央社／ 東京4日專電
日本隊慶祝動作「點茶表演」其實源自於大谷翔平的提議。 美聯社
日本隊慶祝動作「點茶表演」其實源自於大谷翔平的提議。 美聯社

隨著世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，各隊在賽前的最後備戰與場外話題也同步升溫。3日當天，日本與台灣2支焦點隊伍分別掀起熱潮，一邊是「侍JAPAN」的新慶祝動作引熱議，另一邊則是中華隊抵達東京，受到僑胞熱情接機，為經典賽揭開序幕。

日本隊3日在最後一場強化賽以5比4擊敗日職阪神虎隊，場上最吸睛的莫過於全新設計的「點茶」慶祝動作。

「體育報知」報導，首局2人出局後，效力於芝加哥小熊隊的鈴木誠也轟出特大號全壘打，在繞壘時做出彷彿「點茶」（泡抹茶時，用茶筅刷出泡沫的手勢）般的姿勢，引發現場與社群媒體熱烈討論。網友紛紛留言「是在點茶嗎？」、「好可愛」等，話題迅速延燒。

這個「點茶表演」其實源自於大谷翔平的提議。大谷最初下達指令，由日本火腿投手北山亘基負責構思。不過初版構想遭到大谷一句「還是不行」否決，要求重新設計。

經過改良後，動作設定為「左手持茶碗、右手扶著轉2圈，再做出喝茶的動作」。這個動作不僅融入日本傳統文化元素，同時也考量大谷目前代言伊藤園的廣告。

不過這個動作的普及度似乎不太理想，而大谷翔平在2天的強化賽都繳白卷，也沒有機會展示。北山表示，「看來是我影響力太弱了，如果大谷或鈴木能在壘上做出來，應該會一下子流行起來。很期待最先提議的（大谷）本人能親自示範。既然好不容易想出來了，至少要做出來才行」。

不只大谷，連鈴木誠也也笑說，「好像有點不太受歡迎。希望能再改得更嗨一點」，暗示還要重新調整。

同一時間，中華隊也在為經典賽做最後準備。3日於日本宮崎SOKKEN棒球場與日職軟銀鷹隊二軍進行官辦熱身賽，以5比1奪勝，為遠征東京注入信心。比賽結束後，全隊隨即趕赴機場，晚間9時30分左右抵達羽田機場。

駐日代表李逸洋在臉書發文表示，他與副代表蔡明耀、周學佑及駐處官員、僑胞等超過70人到場接機。現場還有專程從台灣飛來的球迷與日本友人。當選手步出機場時，群眾揮舞國旗，高喊「台灣加油」、「Team Taiwan No.1」，氣氛沸騰。李逸洋與總教練曾豪駒握手致意，也與選手陳冠宇合照。陳冠宇的日本友人特地從千葉縣趕來，穿著印有TeamTaiwan的帽T，戴著寫有「冠」字的帽子，手持自製布條應援。

李逸洋受訪時指出，大聯盟官網將中華隊實力排名第11名，「有一點低估我們」，但只要打進前8名即可前往美國打決賽。他說日本被看好排名第1、韓國第7，「希望這兩隊我們可以打贏一隊，進入決賽就沒問題」。

他也強調，從熱身賽看得出球隊組合與默契日益成熟，期待重演12強賽的爆發力，「中華隊的特質就是遇強則強，在大家的期望下，一定會拿出最好的成績，不負國人所望」。

經典賽開打後，中華隊在東京巨蛋的每場比賽，李逸洋都將到場支持。他也表示，由於許多球迷買不到票，外圍有許多為中華隊加油的轉播場地，他也會前往致意，希望大家一起為中華隊加油喝采。

經典賽 大谷翔平 日本火腿 鈴木誠也

延伸閱讀

經典賽／鈴木誠也開轟收拾阪神 大谷翔平官辦熱身賽5支0結束

經典賽／WBC官辦熱身賽 吉田正尚出戰老東家歐力士轟126公尺巨砲

經典賽／WBC日本隊燒肉聚餐 「1000億男」大谷翔平沒付帳

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

相關新聞

經典賽／挑徐若熙打頭陣 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／王建民13年前屠澳救了中華隊 曾豪駒期待徐若熙跨越「建仔障礙」

世界棒球經典賽開打20年，第6屆賽事明天上午11點在東京巨蛋點燃戰火，中華、澳洲之戰成為全球首戰，兩隊過去唯一對戰紀錄是在2013年開幕戰，當時中華隊以4：1獲勝，最後也順利搶到八強門票，寫下隊史最佳紀錄。

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／上壘手勢不是代表「很粗」 陳傑憲曝靈感來自費仔

世界棒球12強賽透過比出三角的「ALL IN」手勢，成為中華隊奪冠路上的勝利密碼，此次挑戰世界棒球經典賽是否會有其他想法？昨天官辦練習日上見到端倪，而隊長陳傑憲透露背後故事，其實是費爾柴德（Stuart Fairchild）賽前的靈機一動。

經典賽／林家正傳球罩門卡在一個點 高志綱、蔣少宏幫解惑盼他更篤定

昨天打完官辦熱身賽，宮崎Sokken球場上仍有持續揮汗的身影，首席兼捕手教練高志綱帶領林家正針對傳球阻殺開起研討課，高志綱透露問題只出在「一個點」，昨天的惡補之後，今天在東京巨蛋的官辦練球日上已經看到成效。

經典賽／不只徐若熙 澳洲總教練：對中華隊全隊都摸透了

中華隊挑戰世界棒球經典賽，將在明天遇上上屆八強球隊澳洲隊，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）對於此戰表露高度信心，喊話：「不只先發投手，我們對全隊都做了詳細調查，我們做了充分準備。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。