經典賽／日本隊新「點茶」慶祝手勢掀話題 源自大谷翔平的提議

隨著世界棒球經典賽（WBC）即將點燃戰火，各隊在賽前的最後備戰與場外話題也同步升溫。3日當天，日本與台灣2支焦點隊伍分別掀起熱潮，一邊是「侍JAPAN」的新慶祝動作引熱議，另一邊則是中華隊抵達東京，受到僑胞熱情接機，為經典賽揭開序幕。

日本隊3日在最後一場強化賽以5比4擊敗日職阪神虎隊，場上最吸睛的莫過於全新設計的「點茶」慶祝動作。

「體育報知」報導，首局2人出局後，效力於芝加哥小熊隊的鈴木誠也轟出特大號全壘打，在繞壘時做出彷彿「點茶」（泡抹茶時，用茶筅刷出泡沫的手勢）般的姿勢，引發現場與社群媒體熱烈討論。網友紛紛留言「是在點茶嗎？」、「好可愛」等，話題迅速延燒。

這個「點茶表演」其實源自於大谷翔平的提議。大谷最初下達指令，由日本火腿投手北山亘基負責構思。不過初版構想遭到大谷一句「還是不行」否決，要求重新設計。

經過改良後，動作設定為「左手持茶碗、右手扶著轉2圈，再做出喝茶的動作」。這個動作不僅融入日本傳統文化元素，同時也考量大谷目前代言伊藤園的廣告。

不過這個動作的普及度似乎不太理想，而大谷翔平在2天的強化賽都繳白卷，也沒有機會展示。北山表示，「看來是我影響力太弱了，如果大谷或鈴木能在壘上做出來，應該會一下子流行起來。很期待最先提議的（大谷）本人能親自示範。既然好不容易想出來了，至少要做出來才行」。

不只大谷，連鈴木誠也也笑說，「好像有點不太受歡迎。希望能再改得更嗨一點」，暗示還要重新調整。

同一時間，中華隊也在為經典賽做最後準備。3日於日本宮崎SOKKEN棒球場與日職軟銀鷹隊二軍進行官辦熱身賽，以5比1奪勝，為遠征東京注入信心。比賽結束後，全隊隨即趕赴機場，晚間9時30分左右抵達羽田機場。

駐日代表李逸洋在臉書發文表示，他與副代表蔡明耀、周學佑及駐處官員、僑胞等超過70人到場接機。現場還有專程從台灣飛來的球迷與日本友人。當選手步出機場時，群眾揮舞國旗，高喊「台灣加油」、「Team Taiwan No.1」，氣氛沸騰。李逸洋與總教練曾豪駒握手致意，也與選手陳冠宇合照。陳冠宇的日本友人特地從千葉縣趕來，穿著印有TeamTaiwan的帽T，戴著寫有「冠」字的帽子，手持自製布條應援。

李逸洋受訪時指出，大聯盟官網將中華隊實力排名第11名，「有一點低估我們」，但只要打進前8名即可前往美國打決賽。他說日本被看好排名第1、韓國第7，「希望這兩隊我們可以打贏一隊，進入決賽就沒問題」。

他也強調，從熱身賽看得出球隊組合與默契日益成熟，期待重演12強賽的爆發力，「中華隊的特質就是遇強則強，在大家的期望下，一定會拿出最好的成績，不負國人所望」。

經典賽開打後，中華隊在東京巨蛋的每場比賽，李逸洋都將到場支持。他也表示，由於許多球迷買不到票，外圍有許多為中華隊加油的轉播場地，他也會前往致意，希望大家一起為中華隊加油喝采。