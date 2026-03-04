快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／CT Amaze前進東京巨蛋 峮峮、林襄組成最佳應援後盾

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
CT Amaze應援團前進東京巨蛋。圖／TeamBrosm運動行銷提供
CT Amaze應援團前進東京巨蛋。圖／TeamBrosm運動行銷提供

世界棒球經典賽開打倒數，中華隊將在3月5日至8日於東京巨蛋參與C組預賽，分別對戰澳洲、日本、捷克、南韓，爭取晉級美國邁阿密複賽機會。

為了成為中華隊最佳的應援後盾，由6位團長的小白、勛雞、Travis、Aby、York、柏澄與12位CTAmaze的峮峮、妮可、林襄、小映、秀秀子、Jessy、孟潔、岱縈、瑟七、侯芳、一粒、妡0以及15位樂手陣容所組成的CT Amaze應援團，也將前往東京巨蛋現場和球迷一起為中華隊加油吶喊。

CT Amaze應援團在3月5日至3月8日的賽事中，由經典賽官方協助安排調整應援區域，分別將在5日的三壘側、6日的左外野、7日的三壘側與8日的一壘側設立應援區，用最激情的台式應援為中華隊相挺。

CT Amaze應援團前進東京巨蛋。圖／TeamBrosm運動行銷提供
CT Amaze應援團前進東京巨蛋。圖／TeamBrosm運動行銷提供

經典賽 中華隊

延伸閱讀

世界棒球經典賽開打 宜縣府與頭城公所直播加油、礁溪老爺餐飲優惠

經典賽全民棒球熱 百貨戶外大螢幕與美食放送一起為中華隊熱血應援

全台遠百挺中華隊！WBC 戶外轉播＋加碼優惠引爆應援潮

經典賽／一起應援中華隊 限量快報免費發放

相關新聞

經典賽／搶開門紅！中華隊出牌徐若熙 迎戰上屆八強澳洲隊

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣。

經典賽／挑徐若熙打頭陣有原因 曾豪駒注意到他過往扛首戰有實績

中華隊投手陣容手握多張王牌，迎戰世界棒球經典賽，該怎麼出牌？牽動氣勢走向的首戰，確定將由徐若熙打頭陣，總教練曾豪駒有期許：「希望他明天有驚人的表現可以壓制對手。」

經典賽／「第一戰非常重要！」曾豪駒看WBC棒球人最高殿堂盼更超越

中華隊即將在明天迎接世界棒球經典賽首戰，今天全隊前進東京巨蛋練球，總教練曾豪駒在2024年世界棒球12強賽領軍奪冠，對他來說已是過去式，他強調此行想法，就是每次都要更進步、更超越。

經典賽／CT Amaze前進東京巨蛋 峮峮、林襄組成最佳應援後盾

世界棒球經典賽開打倒數，中華隊將在3月5日至8日於東京巨蛋參與C組預賽，分別對戰澳洲、日本、捷克、南韓，爭取晉級美國邁阿密複賽機會。

經典賽／中華隊明戰澳洲！費爾柴德 熱身賽先馳得點

世界棒球經典賽明天正式在東京巨蛋點燃戰火，中華隊昨天完成僅有一場的官辦熱身賽，美籍台裔費爾柴德擔綱開路先鋒單場雙安、四打席全上壘，對於即將在台日大戰迎戰山本由伸躍躍欲試，「真的很興奮我們有機會可以碰到他。」

經典賽／鈴木誠也開轟收拾阪神 大谷翔平官辦熱身賽5支0結束

日本隊備戰世界棒球經典賽，今天繼續在大阪京瓷巨蛋進行官辦熱身賽，鈴木誠也1局上轟出中左外野方向陽春砲，成為致勝一擊，日本一路領先到比賽結束，以5：4擊敗日本職棒阪神隊，接下來將前往東京巨蛋迎接正式比賽，6日預賽首戰和中華隊交手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。