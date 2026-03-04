聽新聞
經典賽明戰澳洲！費爾柴德 熱身賽先馳得點

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
費爾柴德首打席就敲安。特派記者余承翰／攝影
費爾柴德首打席就敲安。特派記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽明天正式在東京巨蛋點燃戰火，中華隊昨天完成僅有一場的官辦熱身賽，美籍台裔費爾柴德擔綱開路先鋒單場雙安、四打席全上壘，對於即將在台日大戰迎戰山本由伸躍躍欲試，「真的很興奮我們有機會可以碰到他。」

中華隊首場官辦熱身賽因雨取消，僅剩昨天一場實戰機會，打線納入三位美職體系選手，費爾柴德表現最亮眼，前兩打席都敲安打、貢獻一分打點，第五局靠失誤、第七局靠保送，單場四打席都上壘。中華隊全場敲出九安打，七任投手負責七局投球未失分，後續由支援投手登板，終場以五比一贏球。

費爾柴德將為中華隊擔任攻勢發動機，總教練曾豪駒看他首度披上ＣＴ戰袍的表現表示，費爾柴德很渴望為中華隊貢獻，調整得很好，今天看到他的打擊、守備，都能讓我們放心，也希望這個手感可以繼續維持。

費爾柴德說，打第一棒，代表龍貓（曾豪駒的綽號）對自己的信任，不管打第幾棒都不會帶給自己額外的壓力，「都是盡力做好我能做的。」

日本隊預計推出效力道奇隊的超級強投山本由伸對戰中華隊。日本媒體詢問對山本的印象，費爾柴德表示，「山本是很厲害的投手，真的很興奮我們有機會可以在碰上日本隊時遇到他，我還沒有從其他隊友那裡聊到關於對戰他的事，我在春訓時碰過他一次，那是我目前唯一的對戰經驗。」

中華隊今天將進入東京巨蛋練球，明天就要迎接正式比賽開打，首戰對手為澳洲隊，過往中華隊首戰勝敗直接牽動晉級複賽與否，此戰將扮演中華隊的氣勢之鑰。

經典賽 東京 中華隊 曾豪駒 日本隊 費爾柴德

