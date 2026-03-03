快訊

經典賽／鈴木誠也開轟收拾阪神 大谷翔平官辦熱身賽5支0結束

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平打擊。 美聯社
日本隊備戰世界棒球經典賽，今天繼續在大阪京瓷巨蛋進行官辦熱身賽，鈴木誠也1局上轟出中左外野方向陽春砲，成為致勝一擊，日本一路領先到比賽結束，以5：4擊敗日本職棒阪神隊，接下來將前往東京巨蛋迎接正式比賽，6日預賽首戰和中華隊交手。

日本昨天在首場官辦熱身賽以3：4輸給日職歐力士隊，今天先發打線排出5名大聯盟球員，大谷翔平從2棒改回開路先鋒，3到6棒是鈴木、村上宗隆、岡本和真、吉田正尚。

最受球迷關注的大谷，昨天3次打數掛零、被三振1次，今天回到熟悉的棒次仍無表現，首局首打席揮出一壘滾地球，3局上二壘滾地球出局，完成兩個打席後退場，官辦熱身賽合計5支0。

鈴木昨天兩次打數掛零、被保送1次，今天首局面對阪神先發投手伊藤將司就開轟，全場4打數1安打，這支全壘打也是吉田昨天5局上揮出陽春砲後，日本在官辦熱身賽第2轟紀錄。

近藤健介和大谷交換棒次，3局上安打攻下1分打點，6局上第2支安打又帶動攻勢，鈴木內野滾地球攻下個人第2分打點，日本拉大到3：0領先。

7局上岡本獲保送、吉田安打，接著森下翔太關鍵安打攻下兩分，擴大領先到5分。

日本先發投手高橋宏斗投兩局、金丸夢斗（支援選手）投3局、藤平尚真、大勢各投1局都未失分，仲地 禮亞（支援選手）8局下面對8人次，被揮出4支安打、保送1次，一口氣失4分，根尾昂（支援選手）9局下救援成功，日本終場1分差獲勝。

村上、岡本都是3打數掛零，村上打完兩場官辦熱身賽，更是連6打席沒有表現，不但沒有安打還被三振1次。

中華隊 日本職棒 日本隊

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最大亮點，4打席全數上壘，中華隊全場敲出9安打，7位投手登板，合計7局被敲4安打、無失分，終場以5：1擊敗軟銀二軍。

經典賽／扛下「豆豆龍」的信任 費爾柴德談對戰山本興奮了

台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣，首場比賽就有好的內容，單場雙安、4打席都上壘，對於扛起開路先鋒，費爾柴德認為那代表總教練曾豪駒對自己的信任，而他也不會因為打第幾棒就有不同的壓力。

經典賽／軟銀二軍監督認證中華隊實力堅強 對「0號球員」印象最深

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，軟銀二軍監督齊藤和巳對中華隊投手表現留下好評，印象最深為身為0號球衣的林凱威，從他在熱身時，就有預感這不是今天軟銀出賽球員可以應對的球路。

經典賽／李灝宇開局失誤秒修正 曾總解釋安排7後援投手登板考量

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，7位後援投手亮相，以及3位美職體系打者加入打線。備受期待的李灝宇，此役面對第一顆來球就發生失誤，總教練曾豪駒對此認為多少受到場地影響，後面適應後，就在一次雙殺守備上看到他的能力。

經典賽／2位混血王子敲雙安 林安可語言不通還沒解鎖與費仔更多互動

林安可經歷西武獅隊春訓後回歸中華隊，今天在官辦熱身賽敲出雙安，他也感受到狀況越來越好，「接下來也沒有比賽（熱身賽）了，準備好心情去面對每場比賽。」同是「混血外野手」，林安可尚未與費爾柴德有太多交流，他笑說：「畢竟也不知道講什麼，語言也不通。」

經典賽／官網點出日本一項隱憂 中華隊再創驚奇「不會意外」

世界棒球經典賽即將於3月5日開打，中華隊與日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。大聯盟官網分析C組戰況，看好日本有能力再度奪冠，也談到中華隊擊敗日本的可能性。 報導提到，日本被外界視為「理所當然」從分組賽

