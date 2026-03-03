經典賽／鈴木誠也開轟收拾阪神 大谷翔平官辦熱身賽5支0結束

日本隊備戰世界棒球經典賽，今天繼續在大阪京瓷巨蛋進行官辦熱身賽，鈴木誠也1局上轟出中左外野方向陽春砲，成為致勝一擊，日本一路領先到比賽結束，以5：4擊敗日本職棒阪神隊，接下來將前往東京巨蛋迎接正式比賽，6日預賽首戰和中華隊交手。

日本昨天在首場官辦熱身賽以3：4輸給日職歐力士隊，今天先發打線排出5名大聯盟球員，大谷翔平從2棒改回開路先鋒，3到6棒是鈴木、村上宗隆、岡本和真、吉田正尚。

最受球迷關注的大谷，昨天3次打數掛零、被三振1次，今天回到熟悉的棒次仍無表現，首局首打席揮出一壘滾地球，3局上二壘滾地球出局，完成兩個打席後退場，官辦熱身賽合計5支0。

鈴木昨天兩次打數掛零、被保送1次，今天首局面對阪神先發投手伊藤將司就開轟，全場4打數1安打，這支全壘打也是吉田昨天5局上揮出陽春砲後，日本在官辦熱身賽第2轟紀錄。

近藤健介和大谷交換棒次，3局上安打攻下1分打點，6局上第2支安打又帶動攻勢，鈴木內野滾地球攻下個人第2分打點，日本拉大到3：0領先。

7局上岡本獲保送、吉田安打，接著森下翔太關鍵安打攻下兩分，擴大領先到5分。

日本先發投手高橋宏斗投兩局、金丸夢斗（支援選手）投3局、藤平尚真、大勢各投1局都未失分，仲地 禮亞（支援選手）8局下面對8人次，被揮出4支安打、保送1次，一口氣失4分，根尾昂（支援選手）9局下救援成功，日本終場1分差獲勝。

村上、岡本都是3打數掛零，村上打完兩場官辦熱身賽，更是連6打席沒有表現，不但沒有安打還被三振1次。