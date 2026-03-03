經典賽／中華隊5日起開戰 全台戶外直播一覽表

2026世界棒球經典賽（WBC）5日正式點燃戰火，中華隊將與澳洲、日、韓等強敵交手，力拚前進邁阿密。無法親臨日本觀戰的球迷，全台19縣市都設有戶外直播，一起熱血吶喊為中華隊應援集氣。

中華隊此次被分在經典賽預賽C組，C組賽事3月5日至10日於日本東京巨蛋舉行，分組戰績前2名隊伍可晉級在美國邁阿密舉辦的複賽。中華隊首戰3月5日上午11時將對上澳洲，3月6日晚間6時對戰日本，3月7日上午11時交手捷克， 3月8日上午11時迎戰韓國。

●台北市：這次將透過3區連動打造全城應援，5日至8日在信義香堤廣場舉辦戶外直播派對，作為主場基地；針對6日晚間6時備受矚目的台日經典對決，特別加開台北表演藝術中心轉播場次；南港中信金融園區也將同步在6日至8日舉辦直播。

●新北市：5日至8日將在市民廣場以超大螢幕直播4場中華隊賽事，其中6日至8日加碼安排主播徐展元、Fubon Angels啦啦隊、CT AMAZE啦啦隊等輪番上陣，現場並發送充氣加油棒及小國旗加強應援。

●桃園市：將在市府廣場及銀河廣場直播中華隊6日、7日、8日3場賽事，後續複賽、準決賽及冠軍賽將配合晉級情形辦理直播，邀市民一同見證選手榮耀時刻。

●台中市：5日到8日將在府前廣場直播中華隊賽事，其中6日晚間的「台日大戰」邀請神秘嘉賓及應援團現身，當天也將限量發放隱藏版「抗日美食」。

●台南市：5日至8日將在永華市政中心西側廣場，以及新營南瀛綠都心公園舉辦應援派對活動，轉播4場中華隊預賽場次。

●高雄市：將在衛武營國家藝術中心全程轉播5日至8日4場賽事，地點位在衛武營榕樹廣場及草皮區。此外，6日的台日大戰更增加轉播地點「高雄國家體育場南面廣場」。

●基隆市：將在國門廣場設置400吋螢幕，直播中華隊3場賽事，場次分別為6日的台日大戰、7日對戰捷克及8日對戰韓國隊，崇右影藝科技大學表演藝術系學生也組成熱血應援啦啦團，在現場精彩演出。

●新竹市：5日至8日將在後站停車場舉辦直播派對，轉播4場中華隊賽事，現場將贈送限量加油棒，同時安排應援女孩熱血帶動跳等活動。

●新竹縣：6日起連3天將在新竹縣體育館辦理LiveParty轉播，活動免費入場，場次分別為6日晚上6時至晚上9時30分、7日上午11時至下午2時30分，以及8日上午11時至下午2時30分。

●苗栗縣：將在6日晚間6時起，在縣府第一辦公大樓大廳舉辦實況轉播。當天晚間5時30分起開放民眾進場，球賽6時開打，現場提供限量創意加油棒及免費餐點，邀民眾一起為中華加油。

●交通部觀光署日月潭國家風景區管理：6日傍晚將在南投縣伊達邵碼頭廣場辦理「台日大戰」直播應援，架設潭畔大型戶外電視牆，打造全台最強、最美加油現場。

●雲林縣：5日至8日將在縣府大禮堂轉播4場中華隊賽事，其中6日的台日大戰，將增加雲林縣立田徑場轉播，斗六市公所也將在膨鼠公園戶外轉播。

●嘉義縣：5日至8日將在中華燈會會場內「縣治特區戀人公園」直播中華隊4場賽事。

●嘉義市：5日至8日在中正公園辦理中華隊4場次「來嘉應援、贏戰世界」轉播活動，現場除提供400吋大螢幕直播外，將限量發送加油棒、應援毛巾及飲料，並邀中職統一獅球隊專業應援團隊炒熱氣氛、有獎徵答。

●屏東縣：5日至8日也將在縣立體育館前草皮舉行直播派對，轉播中華隊4場賽事。

●宜蘭縣：6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場舉辦戶外轉播，架設高畫質巨型螢幕直播3場中華隊賽事。

●花蓮縣：「花蓮縣棒球賽事直播派對」轉播應援活動，分別在北區（花蓮市東大門夜市共融廣場）、中區（光復鄉公所前）及南區（玉里鎮藝文中心）3地同步直播中華隊4場預賽，並結合「花蓮好Q數位幣」互動，集氣領獎勵。

●台東縣：5日至8日將於縣立體育場戶外大螢幕，直播4場中華隊賽事。

●連江縣：5日至8日將在連江縣縣民樂活多功能體育館1樓舉辦直播，除了中華隊出賽4場次之外，還將直播C組預賽全數賽事，現場也將發放應援加油棒，一起為中華加油。