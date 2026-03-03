快訊

經典賽／開賽倒數 日媒：日相高市擬參加日韓之戰開球式

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本首相高市早苗，擬出席經典賽開幕。 法新社
日本首相高市早苗，擬出席經典賽開幕。 法新社

第6屆世界棒球經典賽（WBC）即將開始，C組東京預賽也備受關注。日媒今天引述消息人士披露，日本首相高市早苗正在協調參加日本隊與韓國隊7日對戰時的開球儀式。

這屆WBC的20支隊伍分為A、B、C、D共4組，每組有5隊在預賽較量，各組取前2名晉級在美國舉辦的複賽。台灣與日本、澳洲、韓國、捷克分在C組，C組賽事將在3月5日至10日於東京巨蛋舉行。

日本於預賽首戰將在6日對上台灣，7日的第二場預賽，將與韓國較勁。

朝日電視台報導，相關人士透露，高市正在協調7日當天前往東京巨蛋，參加開球儀式。不過，高市先前在眾議院選舉輔選期間，宿疾類風濕性關節炎惡化，導致手部疼痛，因此她可能會以打者身分參與，或僅宣告開球的形式，參加開球儀式。

另外，中東局勢最近日趨緊張，高市預計觀察情況後，做出最終決定。

高市是棒球迷，是日本職棒阪神虎的球迷。而她將在3月7日迎接65歲生日。

