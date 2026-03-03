經典賽／開賽倒數 日媒：日相高市擬參加日韓之戰開球式

台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣，首場比賽就有好的內容，單場雙安、4打席都上壘，對於扛起開路先鋒，費爾柴德認為那代表總教練曾豪駒對自己的信任，而他也不會因為打第幾棒就有不同的壓力。

2026-03-03 14:16