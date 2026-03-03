聽新聞
經典賽／20歲張峻瑋拚WBC 齊藤和巳勉：沒壓力沒成長
世界棒球經典賽中華隊陣中最年輕球員張峻瑋今天官辦熱身賽先發，對母隊軟銀二軍投1局無失分；軟銀二軍總教練齊藤和巳勉勵「沒壓力就沒成長」，期待張峻瑋大賽磨練。
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天與日職福岡軟銀鷹隊二軍打官辦熱身賽，中華隊由張峻瑋先發，投1局雖有被敲出1支安打，但也投出2次三振、沒有失掉分數，中華隊終場以5比1拿勝。
軟銀隊二軍總教練齊藤和巳表示，感覺張峻瑋成長很多，調整狀況不錯，看到張峻瑋今天的投球表現，也安心很多。
張峻瑋才20歲就入選代表隊打最高層級賽事經典賽，被問起是否對年輕選手來說是很大的壓力，齊藤和巳卻認為，「沒有壓力就沒有成長」，期許張峻瑋大賽磨練，透過高層級比賽提升水準，更有自信的回到母隊軟銀。
張峻瑋自評目前調整狀況漸入佳境，上場短局數出賽、毫無保留，拚戰最高層級的經典賽，也希望藉此吸取經驗，拿出最好表現，未來可以獲得更多機會代表國家隊出戰。
