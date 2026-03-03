世界棒球經典賽開打 宜縣府與頭城公所直播加油、礁溪老爺餐飲優惠

2026世界棒球經典賽5日點燃戰火，中華隊將在東京巨蛋預賽中接連迎戰澳洲、日本、捷克及韓國爭取晉級，國人掀起應援熱。宜蘭頭城鎮公所5日起直播4天賽事、縣政府6日起直播3天，一起為中華隊加油；礁溪老爺酒店除了轉播賽事與棒球甜點，還祭出「尋找英雄」與中華隊隊員名字同音，可享餐飲折扣。

各地舉辦經典賽直播應援一場接一場，頭城鎮公所5日起上午11時在鎮民廣場前直播，現場提供茶水餅乾，鎮長蔡文益會陪伴民眾一起向中華隊吶喊加油，6日下午6時對戰日本，7日上午11時對戰捷克，8日上午11時對戰韓國也都安排直播。

另外，宜蘭縣政府邀請縣民應援，訂6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場架設高畫質大型螢幕，戶外轉播聚焦台日大戰、迎戰捷克及台韓大戰3場關鍵預賽。代理縣長林茂盛說，棒球是凝聚國人向心力的國球運動，經典賽更是全球矚目體育盛事，透過光電球場戶外轉播，提供寬敞、舒適且具備綠能環保的觀賽空間。

礁溪老爺酒店適逢周年慶為「Team Taiwan加油！」結合館內應援活動與優惠住房回饋旅客，即日起推出「英雄同名」用餐優惠，姓名與中華隊任一球員相同者最高享5折，並規劃賽事轉播與棒球甜點；住房優惠則是雙人兩天一泊一食9899元起，3人三天兩夜本館加露營車體驗價1萬4888元起，平均每人每晚最低不到2500元，鼓勵旅客共同為中華隊加油。

