世界棒球經典賽開打 宜縣府與頭城公所直播加油、礁溪老爺餐飲優惠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
頭城鎮公所5日上午11時在鎮民廣場直播世界棒球經典賽，現場提供茶水餅乾，鎮長蔡文益陪伴民眾一起向中華隊加油。圖／鎮公所提供
頭城鎮公所5日上午11時在鎮民廣場直播世界棒球經典賽，現場提供茶水餅乾，鎮長蔡文益陪伴民眾一起向中華隊加油。圖／鎮公所提供

2026世界棒球經典賽5日點燃戰火，中華隊將在東京巨蛋預賽中接連迎戰澳洲、日本、捷克及韓國爭取晉級，國人掀起應援熱。宜蘭頭城鎮公所5日起直播4天賽事、縣政府6日起直播3天，一起為中華隊加油；礁溪老爺酒店除了轉播賽事與棒球甜點，還祭出「尋找英雄」與中華隊隊員名字同音，可享餐飲折扣。

各地舉辦經典賽直播應援一場接一場，頭城鎮公所5日起上午11時在鎮民廣場前直播，現場提供茶水餅乾，鎮長蔡文益會陪伴民眾一起向中華隊吶喊加油，6日下午6時對戰日本，7日上午11時對戰捷克，8日上午11時對戰韓國也都安排直播。

另外，宜蘭縣政府邀請縣民應援，訂6日至8日將在宜蘭運動公園光電球場架設高畫質大型螢幕，戶外轉播聚焦台日大戰、迎戰捷克及台韓大戰3場關鍵預賽。代理縣長林茂盛說，棒球是凝聚國人向心力的國球運動，經典賽更是全球矚目體育盛事，透過光電球場戶外轉播，提供寬敞、舒適且具備綠能環保的觀賽空間。

礁溪老爺酒店適逢周年慶為「Team Taiwan加油！」結合館內應援活動與優惠住房回饋旅客，即日起推出「英雄同名」用餐優惠，姓名與中華隊任一球員相同者最高享5折，並規劃賽事轉播與棒球甜點；住房優惠則是雙人兩天一泊一食9899元起，3人三天兩夜本館加露營車體驗價1萬4888元起，平均每人每晚最低不到2500元，鼓勵旅客共同為中華隊加油。

礁溪老爺酒店為「Team Taiwan加油！」即日起推出「英雄同名」用餐優惠，姓名與中華隊任一球員相同者最高享5折，另有賽事轉播與棒球甜點。圖／礁溪老爺酒店提供
礁溪老爺酒店為「Team Taiwan加油！」即日起推出「英雄同名」用餐優惠，姓名與中華隊任一球員相同者最高享5折，另有賽事轉播與棒球甜點。圖／礁溪老爺酒店提供

世界棒球經典賽開打，宜蘭縣政府邀請縣民為中華隊加油，訂6日至8日在宜蘭運動公園光電球場架設高畫質大型螢幕，戶外轉播聚焦台日大戰、迎戰捷克及台韓大戰3場關鍵預賽。圖／縣府提供
世界棒球經典賽開打，宜蘭縣政府邀請縣民為中華隊加油，訂6日至8日在宜蘭運動公園光電球場架設高畫質大型螢幕，戶外轉播聚焦台日大戰、迎戰捷克及台韓大戰3場關鍵預賽。圖／縣府提供

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最大亮點，4打席全數上壘，中華隊全場敲出9安打，7位投手登板，合計7局被敲4安打、無失分，終場以5：1擊敗軟銀二軍。

經典賽／扛下「豆豆龍」的信任 費爾柴德談對戰山本興奮了

台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣，首場比賽就有好的內容，單場雙安、4打席都上壘，對於扛起開路先鋒，費爾柴德認為那代表總教練曾豪駒對自己的信任，而他也不會因為打第幾棒就有不同的壓力。

經典賽／軟銀二軍監督認證中華隊實力堅強 對「0號球員」印象最深

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，軟銀二軍監督齊藤和巳對中華隊投手表現留下好評，印象最深為身為0號球衣的林凱威，從他在熱身時，就有預感這不是今天軟銀出賽球員可以應對的球路。

經典賽／李灝宇開局失誤秒修正 曾總解釋安排7後援投手登板考量

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，7位後援投手亮相，以及3位美職體系打者加入打線。備受期待的李灝宇，此役面對第一顆來球就發生失誤，總教練曾豪駒對此認為多少受到場地影響，後面適應後，就在一次雙殺守備上看到他的能力。

經典賽／2位混血王子敲雙安 林安可語言不通還沒解鎖與費仔更多互動

林安可經歷西武獅隊春訓後回歸中華隊，今天在官辦熱身賽敲出雙安，他也感受到狀況越來越好，「接下來也沒有比賽（熱身賽）了，準備好心情去面對每場比賽。」同是「混血外野手」，林安可尚未與費爾柴德有太多交流，他笑說：「畢竟也不知道講什麼，語言也不通。」

經典賽／官網點出日本一項隱憂 中華隊再創驚奇「不會意外」

世界棒球經典賽即將於3月5日開打，中華隊與日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。大聯盟官網分析C組戰況，看好日本有能力再度奪冠，也談到中華隊擊敗日本的可能性。 報導提到，日本被外界視為「理所當然」從分組賽

