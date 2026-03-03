經典賽／軟銀教頭對林凱威印象深 點WBC中華隊攻擊特性

世界棒球經典賽中華隊今天官辦熱身賽以5比1擊敗軟銀鷹隊二軍，軟銀二軍總教練齊藤和巳點名對中華隊投手林凱威印象最深刻；提醒經典賽日本隊要注意，中華隊只要擊出安打、攻勢就停不下來。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天與日職福岡軟銀鷹隊二軍交手，中華隊7任投手依序登板，林凱威6局下登板中繼，連飆出2次三振，接著被敲出1支安打後，再用三振抓下出局數，總計投1局被敲出1支安打，3個出局數都是三振抓下、無失分。

中華隊終場以5比1擊敗軟銀二軍，賽後軟銀二軍總教練齊藤和巳稱讚經典賽中華隊表現好，也提到已經排出教練團最有信心的投手上場，但面對中華隊的打者，直球壓制效果不明顯，壞球也不會輕易追打，「不愧是國家代表隊。」

被問起是否有印象深刻的球員，齊藤和巳點名對中華隊「0號球員」（林凱威）印象很深刻，從上場前的熱身就注意到了，無論球速、球路都有水準，以軟銀二軍今天的陣容，想要對決林凱威很難有好的結果。

日媒在記者會上提問，日本隊6日正式賽將與中華隊碰頭，是否會給日本隊什麼建議。齊藤和巳提到，中華隊陣中有不少具大聯盟資歷的球員，打者很擅長打直球，日本投手是否要捨棄直球、多用變化球應戰，相信會是考驗，也提到中華隊只要擊出安打、攻勢就停不下來，相信兩隊會打出精彩的比賽。