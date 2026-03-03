經典賽／20歲張峻瑋受到學長照顧 期待好表現未來繼續拚國手

中華隊今天在經典賽官辦熱身賽以5：1擊敗日職軟銀鷹隊二軍，20歲投手張峻瑋先發1局，被揮出1支安打、未失分，飆出兩次三振，自認表現不錯，他說：「都是捕手配球，兩次三振都投變化球，這場比賽速度還不錯，認真去投，把好球帶控制住。」

中華隊結束宮崎唯一官辦熱身賽後移師東京，準備迎接後天經典賽對澳洲隊首戰，張峻瑋也希望藉由這次比賽吸收取更多經驗，自己有好表現，未來繼續有中華隊國手機會。

中華隊在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀隊二軍，張峻瑋擔任先發投手沒有失分。特派記者余承翰／宮崎攝影

張峻瑋今天對母隊登板先發，軟銀教練齊藤和巳賽前特別提醒他，放鬆一點大膽投，把自己的優勢投出來；張峻瑋也說，前一場穩定性不夠，透過體能教練安排訓練課程，今天投起來較輕鬆，對到軟銀隊友也沒想太多，把他們當做敵人大膽進攻。

身為中華隊年紀最小的球員，張峻瑋受到不少照顧，他說：「學長告訴我不要盲目投球，要有一個目標，以自己最好的狀況進攻好球帶。」

張峻瑋表示，可能因為投球秒數限制的關係，前幾場急著出手；孫易磊也告訴他，投的局數蠻少，就全力去投球，不要想說保留實力，反而讓自己狀況不好。