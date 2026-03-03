經典賽／為中華隊祈福！日本1神社成棒球迷聖地 超夯授予品搶瘋缺貨

2026年世界棒球經典賽（WBC）熱潮席捲全台，不少棒球迷的熱血也被點燃。本屆分組賽將於3月開打，20支球隊分別於波多黎各、美國休士頓、日本東京及美國邁阿密四地展開激戰。中華隊此次被分在競爭激烈的C組，將在東京巨蛋與日本、南韓、澳洲及捷克一決高下。

千年歷史靈驗傳說 「箭弓」諧音變身棒球聖地

為了替中華隊跨海集氣，日本一間與棒球有著神祕緣分的「箭弓稻荷神社」近日再度引發關注。這座位於埼玉縣東松山市的神社歷史悠久，相傳創建於和銅5年（712年）。平安時代中葉，武將源頼信在討伐反叛軍時，曾於當地的「野久稻荷神社」徹夜祈求戰勝，隨後天空中出現了如「箭」形狀的白雲射向敵陣，最終源頼信大獲全勝。為了報答神恩，他將神社更名為「箭弓」，並在江戶時代成為各地信眾祈求開運與成功的信仰中心。

由於「箭弓」（Yakyu）的日文發音與「棒球」（野球，Yakyu）完全相同，這裡近年來被視為「棒球聖地」，吸引無數球迷為支持球員祈福。

箭弓稻荷神社除了供奉主神「保食神」祈求商賣繁盛，境內的「團十郎稻荷」也因歌舞伎大師市川團十郎曾在此祈願演出大成功，成為藝能與技術向上祈願的熱點。

球棒繪馬超吸睛 紅色手套御守被搶瘋

由於受到許多棒球迷的喜愛，神社內也有推出多款超可愛授予品（信眾付費領取有神明祝福與加持的物品），包含造型獨特的「球棒繪馬」（800日圓，約新台幣160元）、「壘包型繪馬」（800日圓）以及有趣的「棒球御神籤」（500日圓，約新台幣100元）。

神社官網也溫馨提醒，除了提供家內安全、交通安全與安產等多元御守外，目前極受歡迎的「球技守（手套造型・紅色）」因過於熱賣，目前處於缺貨狀態，預計7月左右才會重新發布。

神社內推出多款與棒球相關授予品。圖／擷自神社官網