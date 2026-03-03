經典賽／官網點出日本一項隱憂 中華隊再創驚奇「不會意外」

世界棒球經典賽即將於3月5日開打，中華隊與日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。大聯盟官網分析C組戰況，看好日本有能力再度奪冠，也談到中華隊擊敗日本的可能性。

報導提到，日本被外界視為「理所當然」從分組賽出線，被看好拿下分組第一，甚至奪冠。有大谷翔平、山本由伸、2025年澤村賞得主伊藤大海、岡本和真、村上宗隆、吉田正尚、鈴木誠也等一票大聯盟等級重砲，日本整體火力看起來足以再次登上冠軍寶座。

不過再強大的勁旅，也有有失手的時候，日本「外野防線」其實存在一些隱憂，是否重演世界棒球12強賽劇本，由中華隊擊敗日本、終結他們27連勝國際賽紀錄？從那天起，台灣棒球熱潮持續升溫，因此今年東京賽場上，中華隊若再製造幾個驚喜，也不會讓人太意外。

報導接下來提到南韓曾在2008年北京奧運奪金，2009年經典賽冠軍戰與日本鏖戰到延長賽才輸，但自從2009年後，就再也沒有闖出首輪。本屆傷兵問題嚴重影響戰力，因此只要能打進8強，就算是成功。

澳洲2023年首度闖出分組賽，這次若再出線也不會太令人意外，尤其陣中加入2024年選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），整體競爭力更上一層。