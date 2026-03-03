經典賽／中華隊注意！韓國隊熱身賽3轟勝歐力士 金倒永連2天開砲

韓國隊今天在經典賽官辦熱身賽以8：5擊敗日本職棒歐力士猛牛隊一軍，陣中強打金倒永、惠康伯、安賢民都開轟，連2天敲出全壘打的金倒永成為台灣隊最需警惕對象。

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，韓國隊昨天靠著金倒永的追平陽春砲，在官辦熱身賽首戰以3：3與日職阪神虎隊一軍戰平，今天又是金倒永成為焦點，在2局上從歐力士投手片山樂生手中敲出3分砲，帶動單局6分的攻勢。

效力美職休士頓太空人隊的三壘手惠康伯（Shay Whitcomb）則是在5局上敲出陽春砲；9局上去年在韓職敲出22轟的新星安賢民，臨去秋波也轟陽春砲。團隊展現出長打實力。

韓國隊先發投手鄧寧（Dane Dunning）投完3局無失分退場後，牛棚接手開始出現不穩，4局下左投宋昇基因為四壞、安打、觸身球形成滿壘，最終丟掉3分；8局下劉泳澯也因為控球不穩，出現四壞及暴投，丟掉2分。