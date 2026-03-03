聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊注意！韓國隊熱身賽3轟勝歐力士 金倒永連2天開砲
韓國隊今天在經典賽官辦熱身賽以8：5擊敗日本職棒歐力士猛牛隊一軍，陣中強打金倒永、惠康伯、安賢民都開轟，連2天敲出全壘打的金倒永成為台灣隊最需警惕對象。
世界棒球經典賽（WBC）即將開打，韓國隊昨天靠著金倒永的追平陽春砲，在官辦熱身賽首戰以3：3與日職阪神虎隊一軍戰平，今天又是金倒永成為焦點，在2局上從歐力士投手片山樂生手中敲出3分砲，帶動單局6分的攻勢。
效力美職休士頓太空人隊的三壘手惠康伯（Shay Whitcomb）則是在5局上敲出陽春砲；9局上去年在韓職敲出22轟的新星安賢民，臨去秋波也轟陽春砲。團隊展現出長打實力。
韓國隊先發投手鄧寧（Dane Dunning）投完3局無失分退場後，牛棚接手開始出現不穩，4局下左投宋昇基因為四壞、安打、觸身球形成滿壘，最終丟掉3分；8局下劉泳澯也因為控球不穩，出現四壞及暴投，丟掉2分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。