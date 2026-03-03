快訊

經典賽／張峻瑋不盲目投球調整佳 熱身賽對母隊軟銀1局飆2K

中央社／ 宮崎3日電
中華隊投手群以調整為主，皆登板1局，張峻瑋為第一任投手投1局無失分。特派記者余承翰／攝影
中華隊投手群以調整為主，皆登板1局，張峻瑋為第一任投手投1局無失分。特派記者余承翰／攝影

旅日投手張峻瑋今天在WBC官辦熱身賽先發對母隊軟銀鷹，投1局飆2K、無失分；張峻瑋提到，中華隊陣中學長也有提醒，不要盲目投球、要有目標，今天調整過後，收到不錯效果。

張峻瑋在第2階段集訓時就返台加入世界棒球經典賽（WBC）中華隊，也有在中華練習賽登板，狀況調整漸入佳境；今天官辦熱身賽與福岡軟銀鷹隊二軍交手，先發投1局雖被敲出1支安打，但也投出2次三振、無失分，中華隊終場以5比1搶勝。

張峻瑋透露，賽前母隊軟銀教練齊藤和巳有提醒，要他大膽投、場上投出優勢，沒有想著對手是自己母隊的隊友，上場就是把對方當作敵人、大膽進攻，不要閃躲。

先前在台日交流賽中繼登板，有點不穩定，但今天投球狀況不錯，張峻瑋也透露，先前因為擔心投球秒數限制，投得有點太急；中華隊陣中學長有提醒，不要盲目投球，要有目標，把球投進好球帶。

張峻瑋也提到，前陣子狀況主要是穩定性不夠，也有請訓練師幫忙安排課程，加上心態及想法上調適，還有學長給的建議，今天投球感覺蠻輕鬆的，短局數投球沒有保留、上場全力表現。

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最大亮點，4打席全數上壘，中華隊全場敲出9安打，7位投手登板，合計7局被敲4安打、無失分，終場以5：1擊敗軟銀二軍。

經典賽／扛下「豆豆龍」的信任 費爾柴德談對戰山本興奮了

台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣，首場比賽就有好的內容，單場雙安、4打席都上壘，對於扛起開路先鋒，費爾柴德認為那代表總教練曾豪駒對自己的信任，而他也不會因為打第幾棒就有不同的壓力。

經典賽／軟銀二軍監督認證中華隊實力堅強 對「0號球員」印象最深

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，軟銀二軍監督齊藤和巳對中華隊投手表現留下好評，印象最深為身為0號球衣的林凱威，從他在熱身時，就有預感這不是今天軟銀出賽球員可以應對的球路。

經典賽／李灝宇開局失誤秒修正 曾總解釋安排7後援投手登板考量

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，7位後援投手亮相，以及3位美職體系打者加入打線。備受期待的李灝宇，此役面對第一顆來球就發生失誤，總教練曾豪駒對此認為多少受到場地影響，後面適應後，就在一次雙殺守備上看到他的能力。

經典賽／2位混血王子敲雙安 林安可語言不通還沒解鎖與費仔更多互動

林安可經歷西武獅隊春訓後回歸中華隊，今天在官辦熱身賽敲出雙安，他也感受到狀況越來越好，「接下來也沒有比賽（熱身賽）了，準備好心情去面對每場比賽。」同是「混血外野手」，林安可尚未與費爾柴德有太多交流，他笑說：「畢竟也不知道講什麼，語言也不通。」

經典賽／官網點出日本一項隱憂 中華隊再創驚奇「不會意外」

世界棒球經典賽即將於3月5日開打，中華隊與日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。大聯盟官網分析C組戰況，看好日本有能力再度奪冠，也談到中華隊擊敗日本的可能性。 報導提到，日本被外界視為「理所當然」從分組賽

