經典賽／張峻瑋不盲目投球調整佳 熱身賽對母隊軟銀1局飆2K

旅日投手張峻瑋今天在WBC官辦熱身賽先發對母隊軟銀鷹，投1局飆2K、無失分；張峻瑋提到，中華隊陣中學長也有提醒，不要盲目投球、要有目標，今天調整過後，收到不錯效果。

張峻瑋在第2階段集訓時就返台加入世界棒球經典賽（WBC）中華隊，也有在中華練習賽登板，狀況調整漸入佳境；今天官辦熱身賽與福岡軟銀鷹隊二軍交手，先發投1局雖被敲出1支安打，但也投出2次三振、無失分，中華隊終場以5比1搶勝。

張峻瑋透露，賽前母隊軟銀教練齊藤和巳有提醒，要他大膽投、場上投出優勢，沒有想著對手是自己母隊的隊友，上場就是把對方當作敵人、大膽進攻，不要閃躲。

先前在台日交流賽中繼登板，有點不穩定，但今天投球狀況不錯，張峻瑋也透露，先前因為擔心投球秒數限制，投得有點太急；中華隊陣中學長有提醒，不要盲目投球，要有目標，把球投進好球帶。

張峻瑋也提到，前陣子狀況主要是穩定性不夠，也有請訓練師幫忙安排課程，加上心態及想法上調適，還有學長給的建議，今天投球感覺蠻輕鬆的，短局數投球沒有保留、上場全力表現。