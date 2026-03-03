經典賽／2位混血王子敲雙安 林安可語言不通還沒解鎖與費仔更多互動

林安可經歷西武獅隊春訓後回歸中華隊，今天在官辦熱身賽敲出雙安，他也感受到狀況越來越好，「接下來也沒有比賽（熱身賽）了，準備好心情去面對每場比賽。」同是「混血外野手」，林安可尚未與費爾柴德有太多交流，他笑說：「畢竟也不知道講什麼，語言也不通。」

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，全隊敲出9安打，費爾柴德、林安可為僅有兩位雙安打者。

相比前次向中華隊報到時，林安可坦言越來越進入狀況，「用比賽去累積打數，知道問題、調整問題，就會越進入比賽狀態，有越來越好了。」他說確定會打經典賽後，就是全力朝經典賽準備，包括春訓期間也是一樣。

看費爾柴德打擊，林安可印象最深他的選球，「今天看到覺得他本壘板紀律很好，不會輕易揮到引誘球，大聯盟的嘛！這對他來說應該是小case，這是我在他身上看到的。」

「我覺得他準備好了，就是隨時可以替國家貢獻。」林安可也提到，不只是費爾柴德，願意打的人，對國家隊都是很大幫助，「這是賽季前的比賽，準備上、調整上都不一樣，每個人都是很棒的戰力。」

費爾柴德並非中華隊唯一混血戰力，林安可也是台灣、阿根廷混血，加上同是外野，是否會有較多互動？林安可笑說：「其實也沒有欸！只是打個招呼，畢竟也不知道講什麼，語言也不通。」被問到費仔看到他的長相有沒有熟悉感，林安可表示，還沒聽他提過這件事，目前都是打打招呼、告訴他接下來要幹嘛。