經典賽／李灝宇開局失誤秒修正 曾總解釋安排7後援投手登板考量

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，7位後援投手亮相，以及3位美職體系打者加入打線。備受期待的李灝宇，此役面對第一顆來球就發生失誤，總教練曾豪駒對此認為多少受到場地影響，後面適應後，就在一次雙殺守備上看到他的能力。

中華隊今天在第二局由林安可、吳念庭的前後「西武連線」敲安，蔣少宏打向游擊方向靠失誤上壘，中華隊跑回第1分，陳晨威靠腳程跑出內野安打送回分數，棒次輪回費爾柴德，再度敲安帶有1分打點，陳晨威則在本壘出局，中華隊單局攻下3分。

中華隊第3、4局首位打者都敲安，但都無法推進，第5局留下滿壘殘壘，第7局陳晨威、費爾柴德保送再次攻占得點圈，陳傑憲敲安加上中外野守備失誤，讓中華隊再跑回2分。

曾豪駒指出，「今天攻擊整體內容執行度還不錯，得點圈的關鍵一擊後續也有看到陳傑憲可以一棒送回分數，希望能把這個感覺帶到正賽，細膩度可以更好。」

李灝宇今天擔任二壘手出賽，是他相對陌生的位置，今天面對第一次守備機會就發生失誤，曾豪駒對此表示，雖然有失誤，但他在場地適應上很快做出修正，「後面處理一個雙殺守備，那就是他本來好的地方。」

中華隊今天並無定位先發的投手出賽，7投全數都是短局數型，曾豪駒表示，主要用意是讓他們維持手感，也看到部分選手在先前比賽控制還有待加強，今天好球率已有提高，「進入正賽後，就是相信自己能力。」