經典賽／扛下「豆豆龍」的信任 費爾柴德談對戰山本興奮了

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
中華隊今天在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，台北混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）(左)擔任先發第一棒，全場敲出兩支安打，並選到一次保送。特派記者余承翰／宮崎攝影
台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣，首場比賽就有好的內容，單場雙安、4打席都上壘，對於扛起開路先鋒，費爾柴德認為那代表總教練曾豪駒對自己的信任，而他也不會因為打第幾棒就有不同的壓力。

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，中華隊全場9安打，費爾柴德前兩打席都敲安打、貢獻1分打點，第5局靠失誤、第7局靠保送，單場4打席都上壘。

總教練曾豪駒表示，他很渴望為中華隊貢獻，把自己調整得很好，「今天看到他的打擊、守備，都能讓我們放心，也希望這個手感可以繼續維持。」

對於扛下第一棒，費爾柴德表示，「 讓我打第一棒，代表豆豆龍（龍貓）對我的信任，不管打第幾棒，都不會帶給我額外的壓力，都一樣是盡力做好我能做的。」

費爾柴德表示，昨天帶著很高的能量期待要打這場比賽，遺憾碰到下雨，很開心終於出賽，過程中也很順利、大家互相鼓勵。談到自身狀況，他說在大聯盟春訓打了3場比賽、大概7局，前一次比賽已經是6天前，時差、身體持續在調整，今天已經到了自己感覺還不錯的狀況。

日本隊將由山本由伸對戰中華隊，日本媒體詢問他對山本的印象，費爾柴德表示，「山本是很厲害的投手，真的很興奮我們有機會可以在碰上日本隊時遇到他，我還沒有從其他隊友那裡聊到關於對戰他的事，我在春訓時碰過他一次，那是我目前唯一的對戰經驗。」

