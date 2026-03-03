快訊

經典賽／軟銀二軍監督認證中華隊實力堅強 對「0號球員」印象最深

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
林凱威。特派記者余承翰／攝影
林凱威。特派記者余承翰／攝影

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，軟銀二軍監督齊藤和巳對中華隊投手表現留下好評，印象最深為身為0號球衣的林凱威，從他在熱身時，就有預感這不是今天軟銀出賽球員可以應對的球路。

齊藤和巳透露，賽前就跟球員說，這場要以求教的心態去迎戰，實際打下來也認為不愧是國家隊，投手表現很好，而自家投手的直球在中華隊打者面前完全無法收到效果，認證中華隊實力確實強勁。

日本媒體提問可以為日本隊提供的作戰建議，齊藤和巳表示，中華隊有很多旅美經歷的選手，今天看起來是擅長直球攻擊，日本隊會用直球壓制或是更多使用變化球，應該會有自己的考量，自己很期待看到一場精彩的比賽。

被問到對中華隊印象最深的投手，齊藤和巳的答案是「背號0號的投手」，他表示，從林凱威在牛棚熱身時，看他的球路、球速，「僅憑我們今天的球員，很難有好的結果。」林凱威第6局登板，投1局被敲1安打、送出3次三振。

