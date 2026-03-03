快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

經典賽／澳洲隊熱身賽2轟示威 5比1擊敗讀賣巨人二軍

中央社／ 台北3日電

澳洲隊跟中華隊一樣在昨天因雨錯過1場官辦熱身賽，今天展現強大火力，打者A.霍爾、柏克皆開轟，以5比1擊敗日本職棒讀賣巨人隊二軍，為世界棒球經典賽（WBC）做好準備。

澳洲隊今天在宮崎日向Sun Marine球場出賽，全場敲出8支安打，4局上擔任指定打擊的A.霍爾（Alex Hall）以陽春砲先馳得點，6局上靠著安打串連攻下3分，8局上後段替補上場的外野手柏克（Chris Burke）也敲出陽春砲。

今天擔任第4棒的A.霍爾不只具有長打能力，6局上也敲出巧妙的安打，協助延續攻勢、堆積壘包，控制球棒的能力值得警戒。

澳洲隊先發投手麥唐納（Connor MacDonald）投3局被敲2支安打、無失分，霍蘭德（Sam Holland）接手2局被敲1安也無失分，K.霍爾（Kieren Hall）第6局接手無失分，然而第7局續投卻被連敲2支安打退場，最終丟掉1分算在他帳上。

經典賽 讀賣巨人 澳洲 日本職棒 台灣隊

延伸閱讀

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

經典賽／WBC官辦熱身賽 吉田正尚出戰老東家歐力士轟126公尺巨砲

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

相關新聞

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最大亮點，4打席全數上壘，中華隊全場敲出9安打，7位投手登板，合計7局被敲4安打、無失分，終場以5：1擊敗軟銀二軍。

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣出賽，有一個好的開始，今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，前兩打席都敲安打，第二局的安打帶有1分打點。

經典賽／張育成扛4棒為正賽陣型？曾豪駒：如果串聯好的話

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，最強打者張育成並非扛先前固定的第二棒，而是打第四棒，這是否就是正賽打線？總教練曾豪駒回應：「如果串聯好的話，可能就是正賽陣容。」

經典賽／聽不懂語言的辛苦 鄭宗哲當費仔的好隊友：我們是一樣的

不會說中文的費爾柴德（Stuart Fairchild），披上中華隊戰袍，在隊裡感受來自台灣隊友的愛，鄭宗哲能感同身受他處在一個聽不懂語言環境的感覺，主動當他的翻譯，為他轉達接下來要做的事，「盡可能去幫他，讓他覺得我們是一樣的。」

經典賽／紅襪為他置物櫃掛台灣國旗 鄭宗哲談近況主動說「超好」

鄭宗哲經歷4次DFA（指定讓渡）的休賽季，最終確定以現役紅襪的身分投入世界棒球經典賽，參與大聯盟春訓熱身賽，談到近況神采飛揚，「我覺得超好，真的，我覺得超好！」他說雖然帳面成績不一定看得出來，但打起來是他這一兩年來最棒的感覺。

經典賽／美國隊輪值出爐 史庫柏「1場限定」投英國、史肯斯扛最硬一戰

美國隊組軍全明星陣容挑戰本屆世界棒球經典賽，先發輪值出爐，根據今日美國記者賈登奈爾（Bob Nightengale）報導，史庫柏（Tarik Skubal）如先前外傳，將「1場限定」留給英國，強度最高的墨西哥隊則由史肯斯（Paul Skenes）扛起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。