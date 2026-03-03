經典賽／澳洲隊熱身賽2轟示威 5比1擊敗讀賣巨人二軍
澳洲隊跟中華隊一樣在昨天因雨錯過1場官辦熱身賽，今天展現強大火力，打者A.霍爾、柏克皆開轟，以5比1擊敗日本職棒讀賣巨人隊二軍，為世界棒球經典賽（WBC）做好準備。
澳洲隊今天在宮崎日向Sun Marine球場出賽，全場敲出8支安打，4局上擔任指定打擊的A.霍爾（Alex Hall）以陽春砲先馳得點，6局上靠著安打串連攻下3分，8局上後段替補上場的外野手柏克（Chris Burke）也敲出陽春砲。
今天擔任第4棒的A.霍爾不只具有長打能力，6局上也敲出巧妙的安打，協助延續攻勢、堆積壘包，控制球棒的能力值得警戒。
澳洲隊先發投手麥唐納（Connor MacDonald）投3局被敲2支安打、無失分，霍蘭德（Sam Holland）接手2局被敲1安也無失分，K.霍爾（Kieren Hall）第6局接手無失分，然而第7局續投卻被連敲2支安打退場，最終丟掉1分算在他帳上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。