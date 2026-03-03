快訊

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
中華隊今天在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，台北混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）單場雙安。特派記者余承翰／宮崎攝影 余承翰
中華隊今天在世界棒球經典賽唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，台北混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）單場雙安。特派記者余承翰／宮崎攝影 余承翰

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最大亮點，4打席全數上壘，中華隊全場敲出9安打，7位投手登板，合計7局被敲4安打、無失分，終場以5：1擊敗軟銀二軍。

費爾柴德擔任第一棒、中外野手，首打席就敲出左外野方向安打開啟攻勢，但第二棒李灝宇敲出游擊方向滾地球形成雙殺打，陳傑憲打出投手前滾地球，首局攻勢無功而返。

第二局由林安可、吳念庭的前後「西武連線」敲安，蔣少宏打向游擊方向靠失誤上壘，中華隊跑回第1分，陳晨威靠腳程跑出內野安打送回分數，棒次輪回費爾柴德，再度敲安帶有1分打點，陳晨威則在本壘出局，中華隊單局攻下3分。

中華隊第3、4局首位打者都敲安，但都無法推進，第5局留下滿壘殘壘，第7局陳晨威、費爾柴德保送再次攻占得點圈，陳傑憲敲安加上中外野守備失誤，讓中華隊再跑回2分。

中華隊全場9安打，費爾柴德除了2支安打外，第5局靠失誤、第7局靠保送，單場4打席都上壘，林安可也有雙安。

投手此役以調整為主，共7人登板，張峻瑋先發1局，被敲1安打、無失分，送出2K；後續胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威、曾峻岳都完成1局無失分，第8局起由獨立聯盟支援投手吃完局數。

中華隊投手群以調整為主，皆登板1局，張峻瑋為第一任投手投1局無失分。特派記者余承翰／攝影
中華隊投手群以調整為主，皆登板1局，張峻瑋為第一任投手投1局無失分。特派記者余承翰／攝影

吳念庭第2局跑回分數。特派記者余承翰／攝影
吳念庭第2局跑回分數。特派記者余承翰／攝影

中華隊今天在宮崎進行官辦熱身賽，由蔣少宏擔任先發捕手。特派記者余承翰／攝影
中華隊今天在宮崎進行官辦熱身賽，由蔣少宏擔任先發捕手。特派記者余承翰／攝影

林安可單場雙安。特派記者余承翰／攝影
林安可單場雙安。特派記者余承翰／攝影

經典賽 吳念庭 蔣少宏 費爾柴德

延伸閱讀

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

台日交流賽／味全龍3：12不敵火腿 劉基鴻開轟掃4安、2打點

經典賽／時間所剩不多！中華隊交流賽吞22K 冰凍打線成大問題

相關新聞

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最大亮點，4打席全數上壘，中華隊全場敲出9安打，7位投手登板，合計7局被敲4安打、無失分，終場以5：1擊敗軟銀二軍。

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣出賽，有一個好的開始，今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，前兩打席都敲安打，第二局的安打帶有1分打點。

經典賽／張育成扛4棒為正賽陣型？曾豪駒：如果串聯好的話

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，最強打者張育成並非扛先前固定的第二棒，而是打第四棒，這是否就是正賽打線？總教練曾豪駒回應：「如果串聯好的話，可能就是正賽陣容。」

經典賽／聽不懂語言的辛苦 鄭宗哲當費仔的好隊友：我們是一樣的

不會說中文的費爾柴德（Stuart Fairchild），披上中華隊戰袍，在隊裡感受來自台灣隊友的愛，鄭宗哲能感同身受他處在一個聽不懂語言環境的感覺，主動當他的翻譯，為他轉達接下來要做的事，「盡可能去幫他，讓他覺得我們是一樣的。」

經典賽／紅襪為他置物櫃掛台灣國旗 鄭宗哲談近況主動說「超好」

鄭宗哲經歷4次DFA（指定讓渡）的休賽季，最終確定以現役紅襪的身分投入世界棒球經典賽，參與大聯盟春訓熱身賽，談到近況神采飛揚，「我覺得超好，真的，我覺得超好！」他說雖然帳面成績不一定看得出來，但打起來是他這一兩年來最棒的感覺。

經典賽／美國隊輪值出爐 史庫柏「1場限定」投英國、史肯斯扛最硬一戰

美國隊組軍全明星陣容挑戰本屆世界棒球經典賽，先發輪值出爐，根據今日美國記者賈登奈爾（Bob Nightengale）報導，史庫柏（Tarik Skubal）如先前外傳，將「1場限定」留給英國，強度最高的墨西哥隊則由史肯斯（Paul Skenes）扛起。

