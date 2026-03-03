經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最大亮點，4打席全數上壘，中華隊全場敲出9安打，7位投手登板，合計7局被敲4安打、無失分，終場以5：1擊敗軟銀二軍。

費爾柴德擔任第一棒、中外野手，首打席就敲出左外野方向安打開啟攻勢，但第二棒李灝宇敲出游擊方向滾地球形成雙殺打，陳傑憲打出投手前滾地球，首局攻勢無功而返。

第二局由林安可、吳念庭的前後「西武連線」敲安，蔣少宏打向游擊方向靠失誤上壘，中華隊跑回第1分，陳晨威靠腳程跑出內野安打送回分數，棒次輪回費爾柴德，再度敲安帶有1分打點，陳晨威則在本壘出局，中華隊單局攻下3分。

中華隊第3、4局首位打者都敲安，但都無法推進，第5局留下滿壘殘壘，第7局陳晨威、費爾柴德保送再次攻占得點圈，陳傑憲敲安加上中外野守備失誤，讓中華隊再跑回2分。

中華隊全場9安打，費爾柴德除了2支安打外，第5局靠失誤、第7局靠保送，單場4打席都上壘，林安可也有雙安。

投手此役以調整為主，共7人登板，張峻瑋先發1局，被敲1安打、無失分，送出2K；後續胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威、曾峻岳都完成1局無失分，第8局起由獨立聯盟支援投手吃完局數。

中華隊投手群以調整為主，皆登板1局，張峻瑋為第一任投手投1局無失分。特派記者余承翰／攝影

吳念庭第2局跑回分數。特派記者余承翰／攝影

中華隊今天在宮崎進行官辦熱身賽，由蔣少宏擔任先發捕手。特派記者余承翰／攝影