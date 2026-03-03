聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／陳柏毓牛棚練投 定位可能先發或投第2任
世界棒球經典賽（WBC）中華隊旅美投手陳柏毓今天牛棚練投，修正一些細節。至於正式賽的定位，陳柏毓表示，有大概聊一下，可能先發，也可能擔任第2任投手。
世界棒球經典賽中華隊今天在日本宮崎SOKKEN球場官辦熱身賽迎戰日職福岡軟銀鷹隊二軍，賽前投手陳柏毓有進牛棚練投。陳柏毓先前就有提前回到中華跟代表隊會合，他表示，在中華時有陸續調整，已經接近模擬比賽狀態。
陳柏毓提到，今天牛棚練投整體狀況不錯，也有修正一些細節，包括投球位置，投手教練林岳平有特別幫忙看、提供意見。
被問起在經典賽正賽的任務，陳柏毓表示，其實不太確定限制，但有跟教練大概聊一下，教練告知可能會投先發，也可能擔任第2任投手；現階段主要把自己準備好，上場就希望能為球隊貢獻。
季後飛機往返，陳柏毓表示，長途飛機確實會對身體狀況造成影響，但感謝母隊匹茲堡海盜隊球團和代表隊防護員，盡可能提供在飛機上可以做的一些治療，給他很大幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。