經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣出賽，有一個好的開始，今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，前兩打席都敲安打，第二局的安打帶有1分打點。

中華隊今天在宮崎Sokken球場面對軟銀二軍，費爾柴德擔任第一棒、中外野，今天首打席就敲出左外野方向安打開啟攻勢，但第二棒李灝宇敲出游擊方向滾地球形成雙殺打，陳傑憲打出投手前滾地球，首局攻勢無功而返。

中華隊在第二局由林安可、吳念庭的前後「西武連線」敲安，蔣少宏打向游擊方向靠失誤上壘，中華隊跑回第1分，陳晨威接續敲安送回分數，棒次輪回第一棒費爾柴德，再度敲出安打帶有1分打點，陳晨威則在本壘出局。

費爾柴德以大聯盟級戰力投入中華隊，預計擔任主戰中外野手，加入中華隊後，在正賽前僅有今天一場調整機會，狀況備受關注。