經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
費爾柴德首打席就敲安。記者余承翰／攝影
費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣出賽，有一個好的開始，今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，前兩打席都敲安打，第二局的安打帶有1分打點。

中華隊今天在宮崎Sokken球場面對軟銀二軍，費爾柴德擔任第一棒、中外野，今天首打席就敲出左外野方向安打開啟攻勢，但第二棒李灝宇敲出游擊方向滾地球形成雙殺打，陳傑憲打出投手前滾地球，首局攻勢無功而返。

中華隊在第二局由林安可、吳念庭的前後「西武連線」敲安，蔣少宏打向游擊方向靠失誤上壘，中華隊跑回第1分，陳晨威接續敲安送回分數，棒次輪回第一棒費爾柴德，再度敲出安打帶有1分打點，陳晨威則在本壘出局。

費爾柴德以大聯盟級戰力投入中華隊，預計擔任主戰中外野手，加入中華隊後，在正賽前僅有今天一場調整機會，狀況備受關注。

費爾柴德首打席敲安。特派記者余承翰／攝影
中華隊全員到齊後的首場比賽，今天將在官辦熱身賽面對軟銀二軍，「完整體」先發打線出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）扛第一棒、中外野，李灝宇則是第二棒，張育成擔任第四棒。

費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣出賽，有一個好的開始，今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，前兩打席都敲安打，第二局的安打帶有1分打點。

經典賽／聽不懂語言的辛苦 鄭宗哲當費仔的好隊友：我們是一樣的

不會說中文的費爾柴德（Stuart Fairchild），披上中華隊戰袍，在隊裡感受來自台灣隊友的愛，鄭宗哲能感同身受他處在一個聽不懂語言環境的感覺，主動當他的翻譯，為他轉達接下來要做的事，「盡可能去幫他，讓他覺得我們是一樣的。」

經典賽／張育成扛4棒為正賽陣型？曾豪駒：如果串聯好的話

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，最強打者張育成並非扛先前固定的第二棒，而是打第四棒，這是否就是正賽打線？總教練曾豪駒回應：「如果串聯好的話，可能就是正賽陣容。」

經典賽／紅襪為他置物櫃掛台灣國旗 鄭宗哲談近況主動說「超好」

鄭宗哲經歷4次DFA（指定讓渡）的休賽季，最終確定以現役紅襪的身分投入世界棒球經典賽，參與大聯盟春訓熱身賽，談到近況神采飛揚，「我覺得超好，真的，我覺得超好！」他說雖然帳面成績不一定看得出來，但打起來是他這一兩年來最棒的感覺。

經典賽／美國隊輪值出爐 史庫柏「1場限定」投英國、史肯斯扛最硬一戰

美國隊組軍全明星陣容挑戰本屆世界棒球經典賽，先發輪值出爐，根據今日美國記者賈登奈爾（Bob Nightengale）報導，史庫柏（Tarik Skubal）如先前外傳，將「1場限定」留給英國，強度最高的墨西哥隊則由史肯斯（Paul Skenes）扛起。

