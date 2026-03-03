快訊

經典賽／聽不懂語言的辛苦 鄭宗哲當費仔的好隊友：我們是一樣的

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
鄭宗哲。特派記者余承翰／攝影
鄭宗哲。特派記者余承翰／攝影

不會說中文的費爾柴德（Stuart Fairchild），披上中華隊戰袍，在隊裡感受來自台灣隊友的愛，鄭宗哲能感同身受他處在一個聽不懂語言環境的感覺，主動當他的翻譯，為他轉達接下來要做的事，「盡可能去幫他，讓他覺得我們是一樣的。」

中華隊在此次世界棒球經典賽首度納入美籍戰力，龍恩（Jonathon Long）因傷退賽後，費爾柴德成為隊裡唯一的美籍選手，但並不孤單，隊友們主動伸出援手。

鄭宗哲透露，他們會一起聊天，也會主動提醒他接下來要幹嘛，「因為是完全聽不懂、連猜都猜不出來的語言，應該會滿辛苦，盡可能去幫助他，讓他覺得我們是一樣的。」鄭宗哲表示，自己的方法就是當一個「好隊友」，主動去提醒接下來要幹嘛。

中華隊預計由李灝宇、鄭宗哲搭檔二游，兩人過去在國家隊就是戰友，鄭宗哲也說，「以前就搭配過，U18拿到冠軍，希望這次也可以拿出好表現。」畢竟平常不同隊，集訓時間也不算久，鄭宗哲坦言不到真的非常熟悉，但從以前就一起打球，感覺還是還不錯，兩人這幾天溝通站位、接球等，「都知道怎麼做，只是和教練再次確認，把事情先講好，有疑問就提，不要等比賽才提就會變很大的問題。」

