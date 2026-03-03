快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／鄭宗哲WBC再配李灝宇 當費柴德好隊友適時提醒

中央社／ 宮崎3日電

世界棒球經典賽中華隊今天官辦熱身賽，鄭宗哲與李灝宇游擊、二壘搭配，兩人是U18世界盃奪冠班底，盼拿出更好表現；鄭宗哲也提到能體會費柴德語言不通的感覺，當好隊友全力協助。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天官辦熱身賽在日本宮崎SOKKEN球場迎戰福岡軟銀鷹隊二軍，中華隊內野陣容中，兩名旅美好手李灝宇、鄭宗哲分別在二壘、游擊搭配。

鄭宗哲與李灝宇並不陌生，是2019年U18世界盃棒球賽奪冠班底，鄭宗哲提到，希望可以拿出更好的表現，但因為分屬不同球隊，也滿久沒有搭配，加上沒有集訓很久，因此前兩天把握練球時間有再次溝通。

鄭宗哲表示，兩人有針對傳球、站位交流，也有跟教練討論，確認該怎麼執行，先把事情講好，有疑問就提出來，如果練球時有疑問不講，正式賽就會變成大問題。

被問起與台美混血好手費柴德（Stuart Fairchild）的互動，鄭宗哲表示，都會聊天，也會互相提醒，到一個新的環境，面對不同的語言，有些可能用猜都猜不出來，能理解費柴德的心情，要想辦法當他的好隊友，「讓他知道我們是一樣的。」

經典賽 鄭宗哲 日本 台灣隊

延伸閱讀

經典賽／紅襪為他置物櫃掛台灣國旗 鄭宗哲談近況主動說「超好」

經典賽Live／官辦熱身賽中華對軟銀二軍 費仔、李灝宇扛前兩棒

經典賽／不想再當悲劇主角 「南韓隊長」李政厚目標9連勝重現榮耀

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

相關新聞

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

經典賽正式比賽前的最後實戰，中華隊今天在官辦熱身賽面對軟銀二軍，費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最大亮點，4打席全數上壘，中華隊全場敲出9安打，7位投手登板，合計7局被敲4安打、無失分，終場以5：1擊敗軟銀二軍。

經典賽／扛下「豆豆龍」的信任 費爾柴德談對戰山本興奮了

台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）披上中華隊球衣，首場比賽就有好的內容，單場雙安、4打席都上壘，對於扛起開路先鋒，費爾柴德認為那代表總教練曾豪駒對自己的信任，而他也不會因為打第幾棒就有不同的壓力。

經典賽／軟銀二軍監督認證中華隊實力堅強 對「0號球員」印象最深

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，軟銀二軍監督齊藤和巳對中華隊投手表現留下好評，印象最深為身為0號球衣的林凱威，從他在熱身時，就有預感這不是今天軟銀出賽球員可以應對的球路。

經典賽／李灝宇開局失誤秒修正 曾總解釋安排7後援投手登板考量

中華隊今天在官辦熱身賽以5：1擊敗軟銀二軍，7位後援投手亮相，以及3位美職體系打者加入打線。備受期待的李灝宇，此役面對第一顆來球就發生失誤，總教練曾豪駒對此認為多少受到場地影響，後面適應後，就在一次雙殺守備上看到他的能力。

經典賽／2位混血王子敲雙安 林安可語言不通還沒解鎖與費仔更多互動

林安可經歷西武獅隊春訓後回歸中華隊，今天在官辦熱身賽敲出雙安，他也感受到狀況越來越好，「接下來也沒有比賽（熱身賽）了，準備好心情去面對每場比賽。」同是「混血外野手」，林安可尚未與費爾柴德有太多交流，他笑說：「畢竟也不知道講什麼，語言也不通。」

經典賽／官網點出日本一項隱憂 中華隊再創驚奇「不會意外」

世界棒球經典賽即將於3月5日開打，中華隊與日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。大聯盟官網分析C組戰況，看好日本有能力再度奪冠，也談到中華隊擊敗日本的可能性。 報導提到，日本被外界視為「理所當然」從分組賽

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。