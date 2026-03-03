經典賽／鄭宗哲WBC再配李灝宇 當費柴德好隊友適時提醒

世界棒球經典賽中華隊今天官辦熱身賽，鄭宗哲與李灝宇游擊、二壘搭配，兩人是U18世界盃奪冠班底，盼拿出更好表現；鄭宗哲也提到能體會費柴德語言不通的感覺，當好隊友全力協助。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天官辦熱身賽在日本宮崎SOKKEN球場迎戰福岡軟銀鷹隊二軍，中華隊內野陣容中，兩名旅美好手李灝宇、鄭宗哲分別在二壘、游擊搭配。

鄭宗哲與李灝宇並不陌生，是2019年U18世界盃棒球賽奪冠班底，鄭宗哲提到，希望可以拿出更好的表現，但因為分屬不同球隊，也滿久沒有搭配，加上沒有集訓很久，因此前兩天把握練球時間有再次溝通。

鄭宗哲表示，兩人有針對傳球、站位交流，也有跟教練討論，確認該怎麼執行，先把事情講好，有疑問就提出來，如果練球時有疑問不講，正式賽就會變成大問題。

被問起與台美混血好手費柴德（Stuart Fairchild）的互動，鄭宗哲表示，都會聊天，也會互相提醒，到一個新的環境，面對不同的語言，有些可能用猜都猜不出來，能理解費柴德的心情，要想辦法當他的好隊友，「讓他知道我們是一樣的。」