聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／鄭宗哲WBC再配李灝宇 當費柴德好隊友適時提醒
世界棒球經典賽中華隊今天官辦熱身賽，鄭宗哲與李灝宇游擊、二壘搭配，兩人是U18世界盃奪冠班底，盼拿出更好表現；鄭宗哲也提到能體會費柴德語言不通的感覺，當好隊友全力協助。
世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天官辦熱身賽在日本宮崎SOKKEN球場迎戰福岡軟銀鷹隊二軍，中華隊內野陣容中，兩名旅美好手李灝宇、鄭宗哲分別在二壘、游擊搭配。
鄭宗哲與李灝宇並不陌生，是2019年U18世界盃棒球賽奪冠班底，鄭宗哲提到，希望可以拿出更好的表現，但因為分屬不同球隊，也滿久沒有搭配，加上沒有集訓很久，因此前兩天把握練球時間有再次溝通。
鄭宗哲表示，兩人有針對傳球、站位交流，也有跟教練討論，確認該怎麼執行，先把事情講好，有疑問就提出來，如果練球時有疑問不講，正式賽就會變成大問題。
被問起與台美混血好手費柴德（Stuart Fairchild）的互動，鄭宗哲表示，都會聊天，也會互相提醒，到一個新的環境，面對不同的語言，有些可能用猜都猜不出來，能理解費柴德的心情，要想辦法當他的好隊友，「讓他知道我們是一樣的。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。