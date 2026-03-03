經典賽／紅襪為他置物櫃掛台灣國旗 鄭宗哲談近況主動說「超好」

鄭宗哲經歷4次DFA（指定讓渡）的休賽季，最終確定以現役紅襪的身分投入世界棒球經典賽，參與大聯盟春訓熱身賽，談到近況神采飛揚，「我覺得超好，真的，我覺得超好！」他說雖然帳面成績不一定看得出來，但打起來是他這一兩年來最棒的感覺。

這個冬天對鄭宗哲來說並不好過，陸續遭到海盜、光芒、大都會、國民DFA，直到被紅襪從讓渡名單中選走，確定在這裡迎接2026年賽季，也展開春訓熱身賽備戰。再次向中華隊報到時，紅襪為他在休息室置物櫃上掛上台灣國旗，讓他很有面子。

鄭宗哲透露，吉田正尚先一步離開紅襪時，就有看到他的置物櫃掛上日本國旗，休息室經理也有問他什麼時候離開，說已經準備好台灣國旗，「可能是他們的儀式、傳統吧，我也不知道。還有其他球員會去，可能大家置物櫃上都會掛國旗，滿用心的，感覺是紅襪滿驕傲隊上有那麼多人可以去國家隊。」

鄭宗哲短短的紅襪生涯，已經體會到這支球隊的好，他說這個休賽季換了很多隊，好在剛好人在台灣不用一直搬來搬去，就是在台灣等待最後消息，「最後去紅襪，我也覺得紅襪真的是非常、非常棒的球隊。」

鄭宗哲在大聯盟熱身賽出賽5場，累積6打數敲出1安打，另有4次保送，他對於近況有信心，難得以「超好」形容，「雖然打擊率不到很高，但選到很多保送，很多出局的球都打得很快，單純就運氣不好，但我覺得是我這一兩年最棒的感覺，紅襪也幫我調整得非常好。」