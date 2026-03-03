經典賽／張育成扛4棒為正賽陣型？曾豪駒：如果串聯好的話

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，最強打者張育成並非扛先前固定的第二棒，而是打第四棒，這是否就是正賽打線？總教練曾豪駒回應：「如果串聯好的話，可能就是正賽陣容。」

中華隊昨天受到雨勢影響，面對歐力士隊二軍的比賽取消，只剩今天一場比賽可以檢視隊形，曾豪駒表示，今天看到天氣非常好，非常期待比賽可以順利完成。

此役加入旅美體系選手後，不意外由費爾柴德扛第一棒、中外野，比較罕見的是先前一直由張育成負責「攻擊二棒」的位置，今天卻是安排第四棒，改由李灝宇擔任第二棒。

被問到此舉是考量時間所剩不多、希望讓李灝宇多些打席機會調整？或是確實安排張育成回到四棒？曾豪駒解釋，今天的陣容經過多方考量，如果串聯好的話，可能就是正賽陣容，但因為本來有兩場熱身賽，現在剩下一場，必須從這場去觀察每位選手狀況，正賽會做怎樣的排序，後續需要再商議。