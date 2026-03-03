快訊

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

經典賽／張育成扛4棒為正賽陣型？曾豪駒：如果串聯好的話

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
中華隊總教練曾豪駒。特派記者余承翰／攝影
中華隊總教練曾豪駒。特派記者余承翰／攝影

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，最強打者張育成並非扛先前固定的第二棒，而是打第四棒，這是否就是正賽打線？總教練曾豪駒回應：「如果串聯好的話，可能就是正賽陣容。」

中華隊昨天受到雨勢影響，面對歐力士隊二軍的比賽取消，只剩今天一場比賽可以檢視隊形，曾豪駒表示，今天看到天氣非常好，非常期待比賽可以順利完成。

此役加入旅美體系選手後，不意外由費爾柴德扛第一棒、中外野，比較罕見的是先前一直由張育成負責「攻擊二棒」的位置，今天卻是安排第四棒，改由李灝宇擔任第二棒。

被問到此舉是考量時間所剩不多、希望讓李灝宇多些打席機會調整？或是確實安排張育成回到四棒？曾豪駒解釋，今天的陣容經過多方考量，如果串聯好的話，可能就是正賽陣容，但因為本來有兩場熱身賽，現在剩下一場，必須從這場去觀察每位選手狀況，正賽會做怎樣的排序，後續需要再商議。

中華隊總教練曾豪駒。特派記者余承翰／攝影
中華隊總教練曾豪駒。特派記者余承翰／攝影

經典賽 張育成 中華隊 曾豪駒

延伸閱讀

經典賽／「完整體」打線出爐！費仔、李灝宇扛前兩棒 蔣少宏蹲捕

經典賽／首場官辦熱身賽恐因雨泡湯 曾豪駒：盡力協助選手調整

經典賽／官辦熱身賽恐剩1場 曾豪駒規畫明天出賽投手「複製」今天

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

相關新聞

經典賽／「完整體」打線出爐！費仔、李灝宇扛前兩棒 蔣少宏蹲捕

中華隊全員到齊後的首場比賽，今天將在官辦熱身賽面對軟銀二軍，「完整體」先發打線出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）扛第一棒、中外野，李灝宇則是第二棒，張育成擔任第四棒。

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

日本隊今天先發打線加上2位投手合計6名大聯盟選手，卻在官辦熱身賽繳出投打守都是漏洞的內容，打線敲出7安打，守備出現2次失誤，終場3：4輸給歐力士隊，大谷翔平擔任第二棒3打數沒有安打。

經典賽／日本隊大阪強化賽豪華打線 大谷翔平第2棒先發

世界棒球經典賽（WBC）日本隊今天在大阪京瓷巨蛋進行強化試合對戰歐力士，31歲的大谷翔平將擔任第2棒先發出場，正式展開與...

經典賽／澳洲打線確定首棒其餘等我投手亮牌 教頭喊話已充分情蒐

一場宮崎的雨沖走3場官辦熱身賽，包括中華隊首戰對手澳洲隊也受到影響，總教練尼爾森（Dave Nilsson）沒有太多怨言，「我們是一支可以應對挑戰和逆境的球隊，我們擁有正確的態度，也會迅速做出調整。」對於首戰打線安排，他給出一點線索，「我知道巴札納（Travis Bazzana）會是二壘手、第一棒。」

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

