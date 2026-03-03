聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／張育成扛4棒為正賽陣型？曾豪駒：如果串聯好的話
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天在唯一一場官辦熱身賽面對軟銀二軍，最強打者張育成並非扛先前固定的第二棒，而是打第四棒，這是否就是正賽打線？總教練曾豪駒回應：「如果串聯好的話，可能就是正賽陣容。」
中華隊昨天受到雨勢影響，面對歐力士隊二軍的比賽取消，只剩今天一場比賽可以檢視隊形，曾豪駒表示，今天看到天氣非常好，非常期待比賽可以順利完成。
此役加入旅美體系選手後，不意外由費爾柴德扛第一棒、中外野，比較罕見的是先前一直由張育成負責「攻擊二棒」的位置，今天卻是安排第四棒，改由李灝宇擔任第二棒。
被問到此舉是考量時間所剩不多、希望讓李灝宇多些打席機會調整？或是確實安排張育成回到四棒？曾豪駒解釋，今天的陣容經過多方考量，如果串聯好的話，可能就是正賽陣容，但因為本來有兩場熱身賽，現在剩下一場，必須從這場去觀察每位選手狀況，正賽會做怎樣的排序，後續需要再商議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。