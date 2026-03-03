快訊

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／美國隊輪值出爐 史庫柏「1場限定」投英國、史肯斯扛最硬一戰

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
史庫柏。(路透) 路透通訊社
史庫柏。(路透) 路透通訊社

美國隊組軍全明星陣容挑戰本屆世界棒球經典賽，先發輪值出爐，根據今日美國記者賈登奈爾（Bob Nightengale）報導，史庫柏（Tarik Skubal）如先前外傳，將「1場限定」留給英國，強度最高的墨西哥隊則由史肯斯（Paul Skenes）扛起。

美國隊分在休士頓進行B組，賈登奈爾透過X指出4戰先發輪值安排，依序為韋伯（Logan Webb）面對巴西、史庫柏面對英國、史肯斯面對墨西哥、麥克連恩（Nolan McLean）面對義大利

若美國打進冠軍賽，全程將是7場比賽，史庫柏先前已經證實只會在經典賽先發1場，隨即回歸老虎陣營，史肯斯則表態會待到比賽結束，負責2場先發。

墨西哥 義大利 美國

延伸閱讀

經典賽／南韓2日熱身賽由郭彬先發 休5天後投「台韓大戰」？

經典賽／沒忘上屆恥辱 「美國隊長」賈吉：輪到我們改寫劇本

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

經典賽／首戰高壓前5屆上演3次投手「核炸」 中華隊本屆誰來扛？

相關新聞

經典賽／「完整體」打線出爐！費仔、李灝宇扛前兩棒 蔣少宏蹲捕

中華隊全員到齊後的首場比賽，今天將在官辦熱身賽面對軟銀二軍，「完整體」先發打線出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）扛第一棒、中外野，李灝宇則是第二棒，張育成擔任第四棒。

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

日本隊今天先發打線加上2位投手合計6名大聯盟選手，卻在官辦熱身賽繳出投打守都是漏洞的內容，打線敲出7安打，守備出現2次失誤，終場3：4輸給歐力士隊，大谷翔平擔任第二棒3打數沒有安打。

經典賽／日本隊大阪強化賽豪華打線 大谷翔平第2棒先發

世界棒球經典賽（WBC）日本隊今天在大阪京瓷巨蛋進行強化試合對戰歐力士，31歲的大谷翔平將擔任第2棒先發出場，正式展開與...

經典賽／澳洲打線確定首棒其餘等我投手亮牌 教頭喊話已充分情蒐

一場宮崎的雨沖走3場官辦熱身賽，包括中華隊首戰對手澳洲隊也受到影響，總教練尼爾森（Dave Nilsson）沒有太多怨言，「我們是一支可以應對挑戰和逆境的球隊，我們擁有正確的態度，也會迅速做出調整。」對於首戰打線安排，他給出一點線索，「我知道巴札納（Travis Bazzana）會是二壘手、第一棒。」

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。