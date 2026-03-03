聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／美國隊輪值出爐 史庫柏「1場限定」投英國、史肯斯扛最硬一戰
美國隊組軍全明星陣容挑戰本屆世界棒球經典賽，先發輪值出爐，根據今日美國記者賈登奈爾（Bob Nightengale）報導，史庫柏（Tarik Skubal）如先前外傳，將「1場限定」留給英國，強度最高的墨西哥隊則由史肯斯（Paul Skenes）扛起。
美國隊分在休士頓進行B組，賈登奈爾透過X指出4戰先發輪值安排，依序為韋伯（Logan Webb）面對巴西、史庫柏面對英國、史肯斯面對墨西哥、麥克連恩（Nolan McLean）面對義大利。
若美國打進冠軍賽，全程將是7場比賽，史庫柏先前已經證實只會在經典賽先發1場，隨即回歸老虎陣營，史肯斯則表態會待到比賽結束，負責2場先發。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。