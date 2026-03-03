經典賽／美國隊輪值出爐 史庫柏「1場限定」投英國、史肯斯扛最硬一戰

一場宮崎的雨沖走3場官辦熱身賽，包括中華隊首戰對手澳洲隊也受到影響，總教練尼爾森（Dave Nilsson）沒有太多怨言，「我們是一支可以應對挑戰和逆境的球隊，我們擁有正確的態度，也會迅速做出調整。」對於首戰打線安排，他給出一點線索，「我知道巴札納（Travis Bazzana）會是二壘手、第一棒。」

2026-03-02 19:30