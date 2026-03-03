快訊

經典賽／「完整體」打線出爐！費仔、李灝宇扛前兩棒 蔣少宏蹲捕

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）一同參與打擊練習。（記者余承翰／攝影） 余承翰
世界棒球經典賽中華隊在宮崎SOKKEN棒球場練球，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）一同參與打擊練習。（記者余承翰／攝影） 余承翰

中華隊全員到齊後的首場比賽，今天將在官辦熱身賽面對軟銀二軍，「完整體」先發打線出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）扛第一棒、中外野，李灝宇則是第二棒，張育成擔任第四棒。

中華隊先前打了7場自辦熱身賽，按規定美職體系選手無法參賽，出賽名單一直都非完整陣容，而6位旅美球員在日本宮崎與中華隊會合，加上台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）也將出賽，中華隊「完整體」打線終於要揭開面紗，昨天首場官辦熱身賽因雨取消，只剩今天可以檢視打線串聯。

中華隊今天在宮崎Sokken球場面對軟銀二軍，先發打線排出，3位新加入的美職體系選手，分別由費爾柴德第一棒、中外野，李灝宇第二棒、二壘手，鄭宗哲則是第七棒、游擊手，此役由蔣少宏蹲捕。

中華隊先發打線

第一棒 費爾柴德 中外野

第二棒 李灝宇 二壘

第三棒 陳傑憲 右外野

第四棒 張育成 一壘

第五棒 林安可 指定打擊

第六棒 吳念庭 三壘

第七棒 鄭宗哲 游擊

第八棒 蔣少宏 捕手

第九棒 陳晨威 左外野

經典賽 陳傑憲 張育成 蔣少宏

