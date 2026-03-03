聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／「完整體」打線出爐！費仔、李灝宇扛前兩棒 蔣少宏蹲捕
中華隊全員到齊後的首場比賽，今天將在官辦熱身賽面對軟銀二軍，「完整體」先發打線出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）扛第一棒、中外野，李灝宇則是第二棒，張育成擔任第四棒。
中華隊先前打了7場自辦熱身賽，按規定美職體系選手無法參賽，出賽名單一直都非完整陣容，而6位旅美球員在日本宮崎與中華隊會合，加上台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）也將出賽，中華隊「完整體」打線終於要揭開面紗，昨天首場官辦熱身賽因雨取消，只剩今天可以檢視打線串聯。
中華隊今天在宮崎Sokken球場面對軟銀二軍，先發打線排出，3位新加入的美職體系選手，分別由費爾柴德第一棒、中外野，李灝宇第二棒、二壘手，鄭宗哲則是第七棒、游擊手，此役由蔣少宏蹲捕。
中華隊先發打線
第一棒 費爾柴德 中外野
第二棒 李灝宇 二壘
第三棒 陳傑憲 右外野
第四棒 張育成 一壘
第五棒 林安可 指定打擊
第六棒 吳念庭 三壘
第七棒 鄭宗哲 游擊
第八棒 蔣少宏 捕手
第九棒 陳晨威 左外野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。