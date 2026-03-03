經典賽／「完整體」打線出爐！費仔、李灝宇扛前兩棒 蔣少宏蹲捕

中華隊全員到齊後的首場比賽，今天將在官辦熱身賽面對軟銀二軍，「完整體」先發打線出爐，費爾柴德（Stuart Fairchild）扛第一棒、中外野，李灝宇則是第二棒，張育成擔任第四棒。

中華隊先前打了7場自辦熱身賽，按規定美職體系選手無法參賽，出賽名單一直都非完整陣容，而6位旅美球員在日本宮崎與中華隊會合，加上台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）也將出賽，中華隊「完整體」打線終於要揭開面紗，昨天首場官辦熱身賽因雨取消，只剩今天可以檢視打線串聯。

中華隊今天在宮崎Sokken球場面對軟銀二軍，先發打線排出，3位新加入的美職體系選手，分別由費爾柴德第一棒、中外野，李灝宇第二棒、二壘手，鄭宗哲則是第七棒、游擊手，此役由蔣少宏蹲捕。

中華隊先發打線