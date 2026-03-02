快訊

經典賽／WBC官辦熱身賽 吉田正尚出戰老東家歐力士轟126公尺巨砲

中央社／ 記者戴雅真東京2日專電
日本隊吉田正尚。 美聯社
世界棒球經典賽（WBC）日本隊今天在大阪京瓷巨蛋官辦熱身賽以3比4惜敗歐力士。不過，旅美球員正式解禁出賽的首戰仍有不少亮點，包括出戰老東家的吉田正尚轟出超大號全壘打。日本隊總教練井端弘和賽後表示，吉田展現一如既往的打擊實力，希望他能繼續維持好狀態。

「體育報知」報導，5局上1人出局時，「侍JAPAN」仍遭對手壓制、尚未敲出安打，且以0比3落後。此時吉田正尚鎖定右投九里亞蓮的133公里內角卡特球，一棒掃向右外野5樓看台。

根據數據顯示，該球擊球初速174.5公里、飛行距離126.5公尺、仰角34度。休息區內的大谷翔平與鈴木誠也激動高喊，興奮不已。

這是吉田自2022年10月27日的日本大賽歐力士對養樂多，擊出再見全壘打以來，再度在大阪京瓷巨蛋開轟。他賽後表示，「第一支安打就是全壘打，還能為球隊帶來氣勢，非常開心。時隔3個球季，能夠再次在歐力士球迷面前有好表現，感覺很好。」

吉田在7局上再敲出強勁安打，完成連續兩打席安打，展現上屆WBC打點王的氣勢。

相較之下，大谷翔平以第2棒指定打擊先發出賽，卻未能開張。這是大谷與日本隊會合後的首次實戰。

大谷首局面對23歲右投寺西成騎，遭150公里以上速球壓制，最終擊成左外野飛球。4局則被左投田嶋大樹三振，7局再擊出左外野方向飛球，全場3打數無安打。

當場內宣布他退場休息時，京瓷巨蛋內傳出一片嘆息聲。

值得一提的是，2023年WBC前在同一球場對阪神的強化賽，大谷曾上演單膝跪地轟向中外野的傳奇全壘打，可惜3年後重返京瓷巨蛋未能交出成績。

首局被敲出4支安打、失掉3分的菊池雄星賽後透露，原本打算只投3局、約50球。「對方很積極揮棒，我自己希望能再多投1局，所以投到第4局。後面有強力的中繼陣容，希望能把比賽帶入好的節奏交給他們。」顯示第4局是主動請纓續投。

他表示，「這畢竟還是熱身賽。真正特別的感受應該會在之後慢慢湧現。不過能在睽違7、8年後再次在（日本）球迷面前投球，今天也是我久違的對外比賽。能發現問題並及時修正，是一次很好的經驗。」

「侍JAPAN」今晚直到第5局1出局前仍被壓制。除吉田外，第8局替補上場的若月健矢敲出適時二壘打縮小差距；9局牧秀悟擊出長打性質的安打追至1分差，但一壘跑者仲田慶介在本壘遭觸殺，比賽劃下句點。

井端弘和賽後表示，菊池雄星雖然一開始被敲出安打，但之後在節奏掌控上做了一些變化，每一球狀況都有慢慢提升，這一點還不錯；菅野智之用球選擇上非常細膩，展現出很有「菅野風格」的投球。

對於吉田的全壘打，井端表示，「那真的是展現了他一如既往的打擊實力。來到這裡之後，他的揮棒相當銳利，希望他能夠繼續維持這樣的好狀態。」

他也表示，只剩下有限的測試機會，目前打線大致成形，可能還會做些微調。他強調，「畢竟必須靠全隊一起拚戰。如果所有人的狀態都能提升，那就會轉化成整支球隊的力量。希望大家能持續保持好狀態。」

「侍JAPAN」將於明天對阪神進行最後一場強化賽，6日正式迎來WBC東京預賽首戰對決台灣隊。

歐力士 吉田正尚 日本隊

