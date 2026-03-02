快訊

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／在「大後輩」面前不能漏氣 菅野智之害羞證實聚餐是他付的錢

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
菅野智之。 美國聯合通訊社
菅野智之。 美國聯合通訊社

日本武士隊昨天在30人到齊後舉辦選手聚餐，吉田正尚一句「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單，菅野今天也在官辦熱身賽登板害羞證實：「帳單是我付的啦！」

大谷翔平昨天貼出選手聚餐照片，日本媒體注意到選了和2023年經典賽時一樣的餐廳，頗有延續「勝利方程式」的味道；球迷最關心這一頓是誰請，吉田正尚的限時動態給了聯想空間，他寫著「謝謝菅野先生」並附上吃得美味的emoji，指向是菅野智之付的錢。

日本隊今天在官辦熱身賽以3：4不敵歐力士隊，菅野智之第6局起登板，雖面對首位打者森友哉就出現連4顆壞球的保送，但隨後出現雙殺打，最終以25球完成2局投球，未被敲安打、無失分。

菅野智之一登板的保送有原因，並不習慣中繼登板的他坦言：「已經不太有在投手丘被挖成那樣的狀態下投球的記憶了。」他說第一球滑倒後心裡就有點怕怕的，但他迅速修正，接下來專注在投球上，也在進入第二局投球後由他自己按PitchCom，「因為有想要嘗試的球種，所以上丘前就按了按鈕。」

至於外界關注昨天的聚餐究竟是不是他付的錢，菅野證實：「是我付的沒錯，在『大後輩』面前總還是要表現一下。」他說這場聚餐氣氛很好，也希望藉此讓大家團結起來，接下來一起面對正式比賽。

經典賽 聯想 限時動態

延伸閱讀

經典賽／WBC日本隊燒肉聚餐 「1000億男」大谷翔平沒付帳

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

經典賽／山本由伸準備返日 談首戰對決台灣「非常期待」

相關新聞

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

日本隊今天先發打線加上2位投手合計6名大聯盟選手，卻在官辦熱身賽繳出投打守都是漏洞的內容，打線敲出7安打，守備出現2次失誤，終場3：4輸給歐力士隊，大谷翔平擔任第二棒3打數沒有安打。

經典賽／日本隊大阪強化賽豪華打線 大谷翔平第2棒先發

世界棒球經典賽（WBC）日本隊今天在大阪京瓷巨蛋進行強化試合對戰歐力士，31歲的大谷翔平將擔任第2棒先發出場，正式展開與...

經典賽／澳洲打線確定首棒其餘等我投手亮牌 教頭喊話已充分情蒐

一場宮崎的雨沖走3場官辦熱身賽，包括中華隊首戰對手澳洲隊也受到影響，總教練尼爾森（Dave Nilsson）沒有太多怨言，「我們是一支可以應對挑戰和逆境的球隊，我們擁有正確的態度，也會迅速做出調整。」對於首戰打線安排，他給出一點線索，「我知道巴札納（Travis Bazzana）會是二壘手、第一棒。」

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。