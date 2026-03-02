經典賽／在「大後輩」面前不能漏氣 菅野智之害羞證實聚餐是他付的錢

日本武士隊昨天在30人到齊後舉辦選手聚餐，吉田正尚一句「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單，菅野今天也在官辦熱身賽登板害羞證實：「帳單是我付的啦！」

大谷翔平昨天貼出選手聚餐照片，日本媒體注意到選了和2023年經典賽時一樣的餐廳，頗有延續「勝利方程式」的味道；球迷最關心這一頓是誰請，吉田正尚的限時動態給了聯想空間，他寫著「謝謝菅野先生」並附上吃得美味的emoji，指向是菅野智之付的錢。

日本隊今天在官辦熱身賽以3：4不敵歐力士隊，菅野智之第6局起登板，雖面對首位打者森友哉就出現連4顆壞球的保送，但隨後出現雙殺打，最終以25球完成2局投球，未被敲安打、無失分。

菅野智之一登板的保送有原因，並不習慣中繼登板的他坦言：「已經不太有在投手丘被挖成那樣的狀態下投球的記憶了。」他說第一球滑倒後心裡就有點怕怕的，但他迅速修正，接下來專注在投球上，也在進入第二局投球後由他自己按PitchCom，「因為有想要嘗試的球種，所以上丘前就按了按鈕。」

至於外界關注昨天的聚餐究竟是不是他付的錢，菅野證實：「是我付的沒錯，在『大後輩』面前總還是要表現一下。」他說這場聚餐氣氛很好，也希望藉此讓大家團結起來，接下來一起面對正式比賽。