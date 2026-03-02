快訊

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平對打擊不滿意。 美聯社
大谷翔平對打擊不滿意。 美聯社

日本隊今天先發打線加上2位投手合計6名大聯盟選手，卻在官辦熱身賽繳出投打守都是漏洞的內容，打線敲出7安打，守備出現2次失誤，終場3：4輸給歐力士隊，大谷翔平擔任第二棒3打數沒有安打。

日本隊在大阪京瓷巨蛋面對歐力士，由左投菊池雄星先發，以46球投4局被敲6安打、失3分（責失2分），首局戰況就出乎意料，單局被敲4安打、一口氣丟掉3分，其中包括牧秀悟的失誤釀禍。

菊池在接下來3局表現回穩，僅再被敲出2安打，而日本隊5局上剛靠吉田正尚陽春砲突破鴨蛋，但下半局種市篤暉登板，二壘有人時被麦谷祐介敲安再掉分數，日本隊依然處於3分落後。

日本隊後續由菅野智之投2局未被敲安、無失分，松本裕樹1局無失分；打線則由第8局牧秀悟保送開局，兩出局後若月健矢敲二壘打送回日本隊的第2分，9局上還有一波追擊，牧秀悟在兩出局、一二壘有人時敲出左外野方向二壘打，二壘上的周東佑京跑回分數，但一壘上的支援選手仲田慶介在本壘出局，最終就以1分差落敗。

大谷翔平擔任第二棒、指定打擊，3打數沒有安打，首打席面對歐力士先發投手寺西成騎擊出左外野飛球遭到接殺，第4局遭到田嶋大樹三振，第7局面對入山海斗擊出左外野飛球出局。

日本將在明天第二場官辦熱身賽面對阪神，接下來就要前往東京迎接正式比賽，跨出尋求隊史第四冠、二連霸道路。

經典賽 MLB 牧秀悟

經典賽／日本隊大阪強化賽豪華打線 大谷翔平第2棒先發

世界棒球經典賽（WBC）日本隊今天在大阪京瓷巨蛋進行強化試合對戰歐力士，31歲的大谷翔平將擔任第2棒先發出場，正式展開與...

經典賽／澳洲打線確定首棒其餘等我投手亮牌 教頭喊話已充分情蒐

一場宮崎的雨沖走3場官辦熱身賽，包括中華隊首戰對手澳洲隊也受到影響，總教練尼爾森（Dave Nilsson）沒有太多怨言，「我們是一支可以應對挑戰和逆境的球隊，我們擁有正確的態度，也會迅速做出調整。」對於首戰打線安排，他給出一點線索，「我知道巴札納（Travis Bazzana）會是二壘手、第一棒。」

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

