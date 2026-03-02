經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

日本隊今天先發打線加上2位投手合計6名大聯盟選手，卻在官辦熱身賽繳出投打守都是漏洞的內容，打線敲出7安打，守備出現2次失誤，終場3：4輸給歐力士隊，大谷翔平擔任第二棒3打數沒有安打。

日本隊在大阪京瓷巨蛋面對歐力士，由左投菊池雄星先發，以46球投4局被敲6安打、失3分（責失2分），首局戰況就出乎意料，單局被敲4安打、一口氣丟掉3分，其中包括牧秀悟的失誤釀禍。

菊池在接下來3局表現回穩，僅再被敲出2安打，而日本隊5局上剛靠吉田正尚陽春砲突破鴨蛋，但下半局種市篤暉登板，二壘有人時被麦谷祐介敲安再掉分數，日本隊依然處於3分落後。

日本隊後續由菅野智之投2局未被敲安、無失分，松本裕樹1局無失分；打線則由第8局牧秀悟保送開局，兩出局後若月健矢敲二壘打送回日本隊的第2分，9局上還有一波追擊，牧秀悟在兩出局、一二壘有人時敲出左外野方向二壘打，二壘上的周東佑京跑回分數，但一壘上的支援選手仲田慶介在本壘出局，最終就以1分差落敗。

大谷翔平擔任第二棒、指定打擊，3打數沒有安打，首打席面對歐力士先發投手寺西成騎擊出左外野飛球遭到接殺，第4局遭到田嶋大樹三振，第7局面對入山海斗擊出左外野飛球出局。

日本將在明天第二場官辦熱身賽面對阪神，接下來就要前往東京迎接正式比賽，跨出尋求隊史第四冠、二連霸道路。