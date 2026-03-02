經典賽／澳洲打線確定首棒其餘等我投手亮牌 教頭喊話已充分情蒐

一場宮崎的雨沖走3場官辦熱身賽，包括中華隊首戰對手澳洲隊也受到影響，總教練尼爾森（Dave Nilsson）沒有太多怨言，「我們是一支可以應對挑戰和逆境的球隊，我們擁有正確的態度，也會迅速做出調整。」對於首戰打線安排，他給出一點線索，「我知道巴札納（Travis Bazzana）會是二壘手、第一棒。」

中華隊本屆賽程將從5日展開，屆時將碰上2023年闖進八強的澳洲隊，兩隊今天原訂都要在宮崎午場進行官辦熱身賽，但因雨泡湯，只能改到室內場地練習；明天完成官辦熱身賽行程後，都要馬不停蹄前往東京，澳洲在4日的官方練習日被安排在最早的上午9點，中華隊緊接其後在11點開練。

面對少了一場熱身賽，尼爾森淡然表示，「當然會有影響，我們投手無法在比賽中投球，打者無法在比賽中打擊，但我們會充分利用現有條件，繼續向前進。」他說這就是澳洲的態度，他們是擅於面對逆境和挑戰的球隊。

媒體詢問面對中華隊的打線安排，尼爾森回應：「我知道的是巴札納會打第一棒、二壘手，我們還不知道對手先發投手是誰，所以現在還很難宣布打線，當我們知道先發投手是誰時，屆時就會排出我的打線。」

「我們會在接下來幾天把專注力放在中華隊身上，但現在我要更關注的是我們自己。」尼爾森強調，「對於將要碰上的對手，我們擁有大量數據和資訊，所以我認為我們對於對手已有充分了解。」