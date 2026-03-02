快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
澳洲隊教頭表明，2024年大聯盟選秀狀元，現效力於守護者的巴札納，確定將會是第一棒。 美聯社
澳洲隊教頭表明，2024年大聯盟選秀狀元，現效力於守護者的巴札納，確定將會是第一棒。 美聯社

一場宮崎的雨沖走3場官辦熱身賽，包括中華隊首戰對手澳洲隊也受到影響，總教練尼爾森（Dave Nilsson）沒有太多怨言，「我們是一支可以應對挑戰和逆境的球隊，我們擁有正確的態度，也會迅速做出調整。」對於首戰打線安排，他給出一點線索，「我知道巴札納（Travis Bazzana）會是二壘手、第一棒。」

中華隊本屆賽程將從5日展開，屆時將碰上2023年闖進八強的澳洲隊，兩隊今天原訂都要在宮崎午場進行官辦熱身賽，但因雨泡湯，只能改到室內場地練習；明天完成官辦熱身賽行程後，都要馬不停蹄前往東京，澳洲在4日的官方練習日被安排在最早的上午9點，中華隊緊接其後在11點開練。

面對少了一場熱身賽，尼爾森淡然表示，「當然會有影響，我們投手無法在比賽中投球，打者無法在比賽中打擊，但我們會充分利用現有條件，繼續向前進。」他說這就是澳洲的態度，他們是擅於面對逆境和挑戰的球隊。

媒體詢問面對中華隊的打線安排，尼爾森回應：「我知道的是巴札納會打第一棒、二壘手，我們還不知道對手先發投手是誰，所以現在還很難宣布打線，當我們知道先發投手是誰時，屆時就會排出我的打線。」

「我們會在接下來幾天把專注力放在中華隊身上，但現在我要更關注的是我們自己。」尼爾森強調，「對於將要碰上的對手，我們擁有大量數據和資訊，所以我認為我們對於對手已有充分了解。」

經典賽／官辦熱身賽恐剩1場 曾豪駒規畫明天出賽投手「複製」今天

經典賽／張峻瑋官辦熱身賽「先投」找節奏 野手將擺完整體陣形

經典賽／WBC官辦熱身賽2日張峻瑋先投 費爾柴德都會出賽

經典賽／WBC日本隊警戒中華隊 金子誠密切觀察官辦熱身賽

經典賽／日本隊派6位MLB選手打輸歐力士 大谷翔平3打數掛蛋

日本隊今天先發打線加上2位投手合計6名大聯盟選手，卻在官辦熱身賽繳出投打守都是漏洞的內容，打線敲出7安打，守備出現2次失誤，終場3：4輸給歐力士隊，大谷翔平擔任第二棒3打數沒有安打。

經典賽／日本隊大阪強化賽豪華打線 大谷翔平第2棒先發

世界棒球經典賽（WBC）日本隊今天在大阪京瓷巨蛋進行強化試合對戰歐力士，31歲的大谷翔平將擔任第2棒先發出場，正式展開與...

經典賽／澳洲打線確定首棒其餘等我投手亮牌 教頭喊話已充分情蒐

一場宮崎的雨沖走3場官辦熱身賽，包括中華隊首戰對手澳洲隊也受到影響，總教練尼爾森（Dave Nilsson）沒有太多怨言，「我們是一支可以應對挑戰和逆境的球隊，我們擁有正確的態度，也會迅速做出調整。」對於首戰打線安排，他給出一點線索，「我知道巴札納（Travis Bazzana）會是二壘手、第一棒。」

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

