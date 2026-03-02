經典賽／日本隊大阪強化賽豪華打線 大谷翔平第2棒先發

世界棒球經典賽（WBC）日本隊今天在大阪京瓷巨蛋進行強化試合對戰歐力士，31歲的大谷翔平將擔任第2棒先發出場，正式展開與球隊會合後的首次實戰。

NHK報導，日本隊總教練井端弘和在賽前記者會上宣布打線安排。第1棒為福岡軟銀鷹的近藤健介，第2棒大谷翔平，第3棒為芝加哥小熊的鈴木誠也；第4棒安排芝加哥白襪的村上宗隆，第5棒則由波士頓紅襪的吉田正尚擔任。

井端說：「陣中有許多經驗豐富的球員，但畢竟是打線，需要透過比賽觀察如何得分、如何形成攻勢節奏。今天令人非常期待。」

隨著旅美球員正式投入實戰，球隊也進入備戰大賽的最後階段。對於打線安排，井端說明：「今天和明天都可以嘗試不同組合，這個打序是和教練團討論後決定的。如果需要微調，會再做調整。」

至於剛與球隊會合的岡本和真，井端透露：「他昨天傍晚才回國，因此今天以調整身體狀況為優先，只參加練習。」

今天起效力美國職棒大聯盟的球員可以出賽，包括山本由伸與岡本在內的30名球員全員到齊，終於完成集結。雖然岡本未列入先發，但整體打線依然非常豪華。