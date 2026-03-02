聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／8代表團選手遭美拒發簽證 古巴堅持參加WBC
儘管代表團中有8名成員被美國拒發簽證，古巴仍決定參加即將舉行的世界棒球經典賽。
路透社報導，古巴棒壘球協會表示：「我們重申，拒發8名代表團成員簽證的決定具有歧視性、政治化且違反道德，但我們不會退出自創辦以來就一直參與的賽事。」
日前發生的這起簽證拒發事件，正值美古關係緊張之際，華府對古巴這個島國實施幾近全面的石油禁運，加劇了燃料短缺與停電問題。
受影響者多為後勤人員，包括古巴棒球協會主席與秘書長，但曾是球隊當家主投的投手教練拉佐（PedroLuis Lazo）也未獲准同行。
古巴棒球協會表示，美方官員告知，拒發簽證的理由是古巴未配合美國移民執法，不過哈瓦那方面則稱此說法並不屬實。美國駐哈瓦那大使館暫未立即回應置評請求。
古巴隊正積極備戰即將到來的第6屆世界棒球經典賽，這項被譽為棒球界世界盃的賽事，古巴隊首場比賽預定於6日在美國屬地波多黎各登場。
古巴本週還將在亞利桑那州春訓基地，與美國職棒大聯盟球隊進行兩場熱身賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。