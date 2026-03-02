快訊

伊朗發射最先進的飛彈 攻擊以色列總理內唐亞胡辦公室

柯文哲「補一刀」！繼沈慶京之後請求評鑑林俊言：惡檢入人於罪

台積電盤後鉅額交易刷新高…指路台股37K？ADR盤前與期貨夜盤卻變調

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／8代表團選手遭美拒發簽證 古巴堅持參加WBC

中央社／ 哈瓦那1日綜合外電報導
經典賽古巴隊練球。 歐新社
經典賽古巴隊練球。 歐新社

儘管代表團中有8名成員被美國拒發簽證，古巴仍決定參加即將舉行的世界棒球經典賽

路透社報導，古巴棒壘球協會表示：「我們重申，拒發8名代表團成員簽證的決定具有歧視性、政治化且違反道德，但我們不會退出自創辦以來就一直參與的賽事。」

日前發生的這起簽證拒發事件，正值美古關係緊張之際，華府對古巴這個島國實施幾近全面的石油禁運，加劇了燃料短缺與停電問題。

受影響者多為後勤人員，包括古巴棒球協會主席與秘書長，但曾是球隊當家主投的投手教練拉佐（PedroLuis Lazo）也未獲准同行。

古巴棒球協會表示，美方官員告知，拒發簽證的理由是古巴未配合美國移民執法，不過哈瓦那方面則稱此說法並不屬實。美國駐哈瓦那大使館暫未立即回應置評請求。

古巴隊正積極備戰即將到來的第6屆世界棒球經典賽，這項被譽為棒球界世界盃的賽事，古巴隊首場比賽預定於6日在美國屬地波多黎各登場。

古巴本週還將在亞利桑那州春訓基地，與美國職棒大聯盟球隊進行兩場熱身賽。

經典賽 華府 美國職棒

延伸閱讀

經典賽／不想再當悲劇主角 「南韓隊長」李政厚目標9連勝重現榮耀

經典賽／沒忘上屆恥辱 「美國隊長」賈吉：輪到我們改寫劇本

經典賽／南韓隊今在大阪巨蛋練球 2日熱身賽對決才木浩人

經典賽／日本隊為首戰全面戒備 緊盯中華隊的動向

相關新聞

經典賽／日本隊大阪強化賽豪華打線 大谷翔平第2棒先發

世界棒球經典賽（WBC）日本隊今天在大阪京瓷巨蛋進行強化試合對戰歐力士，31歲的大谷翔平將擔任第2棒先發出場，正式展開與...

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

經典賽／WBC日本隊燒肉聚餐 「1000億男」大谷翔平沒付帳

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，為了邁進連霸，日本隊「侍Japan」日前在一家燒肉店舉行「決起集會」（誓師大會）。這場...

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

台美混血好手費爾柴德首度披上中華隊球衣，這趟旅程帶領他首度踏上母親的家鄉，從桃園出發日本宮崎前，林家正暖心為他在台灣地圖前進行城市導覽，費爾柴德也透露，「林家正跟我說，這是我媽媽的出生地台中。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。