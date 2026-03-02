經典賽／8代表團選手遭美拒發簽證 古巴堅持參加WBC

儘管代表團中有8名成員被美國拒發簽證，古巴仍決定參加即將舉行的世界棒球經典賽。

路透社報導，古巴棒壘球協會表示：「我們重申，拒發8名代表團成員簽證的決定具有歧視性、政治化且違反道德，但我們不會退出自創辦以來就一直參與的賽事。」

日前發生的這起簽證拒發事件，正值美古關係緊張之際，華府對古巴這個島國實施幾近全面的石油禁運，加劇了燃料短缺與停電問題。

受影響者多為後勤人員，包括古巴棒球協會主席與秘書長，但曾是球隊當家主投的投手教練拉佐（PedroLuis Lazo）也未獲准同行。

古巴棒球協會表示，美方官員告知，拒發簽證的理由是古巴未配合美國移民執法，不過哈瓦那方面則稱此說法並不屬實。美國駐哈瓦那大使館暫未立即回應置評請求。

古巴隊正積極備戰即將到來的第6屆世界棒球經典賽，這項被譽為棒球界世界盃的賽事，古巴隊首場比賽預定於6日在美國屬地波多黎各登場。

古巴本週還將在亞利桑那州春訓基地，與美國職棒大聯盟球隊進行兩場熱身賽。