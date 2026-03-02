快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

經典賽／WBC日本隊燒肉聚餐 「1000億男」大谷翔平沒付帳

中央社／ 東京2日專電
大谷翔平(前)備戰經典賽練球。美聯社
大谷翔平(前)備戰經典賽練球。美聯社

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，為了邁進連霸，日本隊「侍Japan」日前在一家燒肉店舉行「決起集會」（誓師大會）。這場聚會氣氛熱烈，「誰買單」也成為話題焦點。

包括效力洛杉磯道奇隊的大谷翔平在內，多名球員昨晚在社群媒體分享聚餐合照。大谷寫下，「明天開始大家再一起加油吧」，並附上比讚表情符號。照片中還可見藍鳥隊的岡本和真，以及大谷翔平的隊友山本由伸，顯示他們已與球隊會合，至此，全部30名成員終於到齊。

事實上，在決起集會舉行前，小熊隊的鈴木誠也曾開玩笑表示：「應該由翔平來請客，要好好出錢喔，畢竟是1000億（男）呢。」用調皮語氣向同年出生、私交甚篤的大谷喊話。不過這場餐敘最後並非大谷買單。

大谷在2023年與道奇隊簽下10年總額7億美元（簽約當時約合1015億日圓）的大型合約。

紅襪隊的吉田正尚在Instagram限時動態中寫下「謝謝菅野哥請客」，透露這筆勢必不小的帳單，由隊上最年長、36歲的菅野智之負責。菅野本季與科羅拉多洛磯隊簽下1年合約，年薪為510萬美元（約7億8000萬日圓，新台幣1.6億元）。

TBS節目今天也討論此事。主持人惠俊彰笑說，「這麼多人聚在一起，一定很能吃吧？店裡的肉夠嗎？」對於由最年長者買單的「傳統」，來賓、前職棒選手川崎宗則表示，「棒球界確實是這樣，通常都是年紀最大的負責付錢。」

對此，富士電視台向菅野智之求證。他對此表示，「其實我一開始就打算要付錢，就在聚會快結束時，悄悄去結帳。」至於外界關心的金額，他則回答，「就交給大家去想像吧。」

