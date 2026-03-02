快訊

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導
韓國隊集訓。 美聯社
南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

南韓隊今天在大阪京瓷巨蛋面對阪神，由郭彬擔綱先發投手，投2局被敲3安打、失3分，首局演出三上三下，但進入第2局後出現動盪，保送前川右京、再被中川勇斗敲安，高寺望夢高飛犧牲打先攻下1分，小野寺暖、伏見寅威連兩棒敲二壘打各掃回1分，阪神單局攻下3分。

南韓隊總教練柳志炫賽前表示，今天郭彬預計投50到60球、最多3局，最終投35球、2局收工，柳志炫賽後解釋是因郭彬的指甲有點不舒服，「考量到下一場比賽，讓他再多1局沒有什麼幫助。」而郭彬的「下一場」，很有可能就是3月8日對戰中華隊的比賽。

郭彬表示，是在第一局結束後發現指甲斷裂，一開始自己沒有方在心上，等到第二局結束後再看才發現已經流血。

此役的亂流導因於變化球控球，一直在球數不利的情況下投球，郭彬表示，但即使在只能投直球的時機點投直球，也應該全力去丟，自己卻因想避免保送，反而出現不好的結果，「雖然只是熱身賽，但還是滿生氣的。」他也提到，早點挨打並非壞事，接下來要去思考需要改進的地方，期待下一場會有更好的結果。

MLB／慘遭白襪打線砲擊 今永昇太先發投不滿3局便挨3轟退場

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

經典賽／南韓2日熱身賽由郭彬先發 休5天後投「台韓大戰」？

經典賽／山本由伸準備返日 談首戰對決台灣「非常期待」

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

台美混血好手費爾柴德首度披上中華隊球衣，這趟旅程帶領他首度踏上母親的家鄉，從桃園出發日本宮崎前，林家正暖心為他在台灣地圖前進行城市導覽，費爾柴德也透露，「林家正跟我說，這是我媽媽的出生地台中。」

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

經典賽／WBC日本隊燒肉聚餐 「1000億男」大谷翔平沒付帳

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，為了邁進連霸，日本隊「侍Japan」日前在一家燒肉店舉行「決起集會」（誓師大會）。這場...

經典賽／沙子宸進牛棚「讓身體再run一下」 繼WBCQ再戰正賽已有經驗值

中華隊備戰世界棒球經典賽，首場官辦熱身賽因雨泡湯，改成室內場地練球，沙子宸也進牛棚練投，「回來還是有點時差，讓身體再run一下。」他期待明天比賽順利開打，「旅美的回來後的第一場比賽，希望凝聚力打起來，迎接之後的比賽。」

