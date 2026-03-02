經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

南韓隊今天在大阪京瓷巨蛋面對阪神，由郭彬擔綱先發投手，投2局被敲3安打、失3分，首局演出三上三下，但進入第2局後出現動盪，保送前川右京、再被中川勇斗敲安，高寺望夢高飛犧牲打先攻下1分，小野寺暖、伏見寅威連兩棒敲二壘打各掃回1分，阪神單局攻下3分。

곽빈아 손가락은 왜그러냐!!!! 아이고 진짜 pic.twitter.com/LQnH7HA7MN — 유니 (@bearsrising31) March 2, 2026

南韓隊總教練柳志炫賽前表示，今天郭彬預計投50到60球、最多3局，最終投35球、2局收工，柳志炫賽後解釋是因郭彬的指甲有點不舒服，「考量到下一場比賽，讓他再多1局沒有什麼幫助。」而郭彬的「下一場」，很有可能就是3月8日對戰中華隊的比賽。

郭彬表示，是在第一局結束後發現指甲斷裂，一開始自己沒有方在心上，等到第二局結束後再看才發現已經流血。

此役的亂流導因於變化球控球，一直在球數不利的情況下投球，郭彬表示，但即使在只能投直球的時機點投直球，也應該全力去丟，自己卻因想避免保送，反而出現不好的結果，「雖然只是熱身賽，但還是滿生氣的。」他也提到，早點挨打並非壞事，接下來要去思考需要改進的地方，期待下一場會有更好的結果。