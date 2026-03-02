WBC東京預賽社群禁令大轉彎 炎上1天急放寬規定

世界棒球經典賽（WBC）C組東京預賽主辦單位先前禁止球迷上傳球賽的所有照片、影片，完全搞「封鎖」，遭到炎上。僅隔短短1天，主辦單位今天宣布放寬規定，將適用日本職棒（NPB）現行的拍攝規定。

東京體育報導，主辦方於1日公布的票務規章中曾明訂，禁止上傳「任何照片、影片」，範圍涵蓋「比賽全部或部分內容、練習、賽前賽後、局間活動」等所有「相片、圖像、影片、音訊」，甚至連「說明、解說」的發文也一併禁止。這項規定一公布，立即引發球迷強烈反彈。

在外界壓力下，主辦單位僅隔一天便宣布調整方針，改為比照NPB現行規範。根據最新說明，照片可隨時上傳，不受限制；影片則須符合一定時間等條件，並可於賽後發布。

NPB規則規定，照片可自由拍攝並上傳，無次數與時間限制。至於比賽進行中的影片（如投球、打擊等場內畫面），每段限60秒以內，每場比賽每個帳號僅能投稿1次，且僅限於賽後上傳。至於非比賽進行中的內容，如局間時間、球場內景象或加油畫面等，只要在140秒以內，即使在比賽進行中也可發布，且無次數限制。

不過，部分行為仍被明確列為禁止事項，包括「現場直播」、「明顯以營利為目的的直播或發文」、「使用三腳架或電腦進行拍攝」、「刻意強調身體某一部位的拍攝」、「拍攝拒絕被拍攝的人（觀眾、工作人員等）」。

事實上，日本職棒自上季起便對社群媒體發文設下規範，但因被批評過於嚴格，已於9月進行放寬，目前採取照片不設限、影片在條件範圍內可發布的做法。

對於短短1天內急轉彎的做法，雖然可視為直接回應球迷聲音，但也讓不少球迷在網路上質疑，「感覺就是因為炎上才不得不放寬」、「昨天突然公布，今天又更改」、「為何一開始不能就用這個版本公布」、「昨天公布的到底是什麼東西」等。

也有球迷說，「這樣才對嘛」、「（轉播）讓Netflix獨占，照片也全部NG的話，就算是WBC也炒不起來啊」、「要去球場的人，盡量拍吧。」