WBC東京預賽社群禁令大轉彎 炎上1天急放寬規定

中央社／ 記者戴雅真東京2日專電

世界棒球經典賽（WBC）C組東京預賽主辦單位先前禁止球迷上傳球賽的所有照片影片，完全搞「封鎖」，遭到炎上。僅隔短短1天，主辦單位今天宣布放寬規定，將適用日本職棒（NPB）現行的拍攝規定。

東京體育報導，主辦方於1日公布的票務規章中曾明訂，禁止上傳「任何照片、影片」，範圍涵蓋「比賽全部或部分內容、練習、賽前賽後、局間活動」等所有「相片、圖像、影片、音訊」，甚至連「說明、解說」的發文也一併禁止。這項規定一公布，立即引發球迷強烈反彈。

在外界壓力下，主辦單位僅隔一天便宣布調整方針，改為比照NPB現行規範。根據最新說明，照片可隨時上傳，不受限制；影片則須符合一定時間等條件，並可於賽後發布。

NPB規則規定，照片可自由拍攝並上傳，無次數與時間限制。至於比賽進行中的影片（如投球、打擊等場內畫面），每段限60秒以內，每場比賽每個帳號僅能投稿1次，且僅限於賽後上傳。至於非比賽進行中的內容，如局間時間、球場內景象或加油畫面等，只要在140秒以內，即使在比賽進行中也可發布，且無次數限制。

不過，部分行為仍被明確列為禁止事項，包括「現場直播」、「明顯以營利為目的的直播或發文」、「使用三腳架或電腦進行拍攝」、「刻意強調身體某一部位的拍攝」、「拍攝拒絕被拍攝的人（觀眾、工作人員等）」。

事實上，日本職棒自上季起便對社群媒體發文設下規範，但因被批評過於嚴格，已於9月進行放寬，目前採取照片不設限、影片在條件範圍內可發布的做法。

對於短短1天內急轉彎的做法，雖然可視為直接回應球迷聲音，但也讓不少球迷在網路上質疑，「感覺就是因為炎上才不得不放寬」、「昨天突然公布，今天又更改」、「為何一開始不能就用這個版本公布」、「昨天公布的到底是什麼東西」等。

也有球迷說，「這樣才對嘛」、「（轉播）讓Netflix獨占，照片也全部NG的話，就算是WBC也炒不起來啊」、「要去球場的人，盡量拍吧。」

經典賽 社群媒體 影片 照片

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

台美混血好手費爾柴德首度披上中華隊球衣，這趟旅程帶領他首度踏上母親的家鄉，從桃園出發日本宮崎前，林家正暖心為他在台灣地圖前進行城市導覽，費爾柴德也透露，「林家正跟我說，這是我媽媽的出生地台中。」

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

經典賽／郭彬提前退場因指甲斷了 強調「沒嚴重到影響下一場」

南韓隊今天經典賽官辦熱身賽與阪神虎隊戰成3：3平手，先發投手郭彬預計投50球、最多3局，卻在第2局失血3分後，以35球被換下，賽後揭露原因，他在第一局投完後就發現指甲斷了，但他認為這不是藉口，也強調：「沒有嚴重到會影響下一場比賽的程度。」

經典賽／WBC日本隊燒肉聚餐 「1000億男」大谷翔平沒付帳

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，為了邁進連霸，日本隊「侍Japan」日前在一家燒肉店舉行「決起集會」（誓師大會）。這場...

經典賽／沙子宸進牛棚「讓身體再run一下」 繼WBCQ再戰正賽已有經驗值

中華隊備戰世界棒球經典賽，首場官辦熱身賽因雨泡湯，改成室內場地練球，沙子宸也進牛棚練投，「回來還是有點時差，讓身體再run一下。」他期待明天比賽順利開打，「旅美的回來後的第一場比賽，希望凝聚力打起來，迎接之後的比賽。」

