經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

郭彬。美聯社資料照

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

南韓隊由郭彬擔綱先發投手，投2局被敲3安打、失3分，首局演出三上三下，但進入第2局後出現動盪，保送前川右京、再被中川勇斗敲安，高寺望夢高飛犧牲打先攻下1分，小野寺暖、伏見寅威連兩棒敲二壘打各掃回1分，阪神單局攻下3分。

南韓隊總教練柳志炫賽前表示，今天郭彬預計投50到60球、最多3局，最終投35球、2局收工。根據南韓媒體預測，郭彬在3月8日扛起面對中華隊一戰先發的機率高。

南韓後續由盧景銀、孫周永、高永表、柳賢振、朴英賢、金澤延登板都未失分，其中38歲老將柳賢振為2局被敲1安打、無失分。

阪神由才木浩人先發，南韓隊開路先鋒金倒永靠內野安打上壘，李政厚也敲安打，文保景一壘打、安賢民二壘打各帶有1分打點。南韓隊2：3落後局面，金倒永第5局敲出陽春砲追平戰局，此後雙方都未能再有分數進帳。