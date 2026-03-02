經典賽／郭彬單局爆投不完設定球數 休5天後先發對中華隊？

快訊

聯合報／ 特派記者陳宛晶／宮崎報導

郭彬。美聯社資料照
郭彬。美聯社資料照

世界棒球經典賽今天進入官辦熱身賽，南韓隊在大阪京瓷巨蛋面對阪神虎隊，郭彬先發兩局內容兩樣情，首局飆速156公里、三上三下，第二局狂失3分，終場雙方以3：3平手收場。

南韓隊由郭彬擔綱先發投手，投2局被敲3安打、失3分，首局演出三上三下，但進入第2局後出現動盪，保送前川右京、再被中川勇斗敲安，高寺望夢高飛犧牲打先攻下1分，小野寺暖、伏見寅威連兩棒敲二壘打各掃回1分，阪神單局攻下3分。

南韓隊總教練柳志炫賽前表示，今天郭彬預計投50到60球、最多3局，最終投35球、2局收工。根據南韓媒體預測，郭彬在3月8日扛起面對中華隊一戰先發的機率高。

南韓後續由盧景銀、孫周永、高永表、柳賢振、朴英賢、金澤延登板都未失分，其中38歲老將柳賢振為2局被敲1安打、無失分。

阪神由才木浩人先發，南韓隊開路先鋒金倒永靠內野安打上壘，李政厚也敲安打，文保景一壘打、安賢民二壘打各帶有1分打點。南韓隊2：3落後局面，金倒永第5局敲出陽春砲追平戰局，此後雙方都未能再有分數進帳。

經典賽 南韓 柳志炫 才木浩人

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

台美混血好手費爾柴德首度披上中華隊球衣，這趟旅程帶領他首度踏上母親的家鄉，從桃園出發日本宮崎前，林家正暖心為他在台灣地圖前進行城市導覽，費爾柴德也透露，「林家正跟我說，這是我媽媽的出生地台中。」

經典賽／日本隊聚餐沿用2023年「冠軍餐廳」 大谷：一起加油吧！

日本隊挑戰世界棒球經典賽第4冠、2連霸，昨天30人名單集合完畢，旋即舉辦全隊聚餐，大谷翔平在IG貼上全隊合影，留言寫著：「從明天開始，讓我們一起努力吧！」吉田正尚則在限時動態貼出合照，寫著「謝謝菅野先生」，揭露這一頓是由大前輩菅野智之買單。

經典賽／沙子宸進牛棚「讓身體再run一下」 繼WBCQ再戰正賽已有經驗值

中華隊備戰世界棒球經典賽，首場官辦熱身賽因雨泡湯，改成室內場地練球，沙子宸也進牛棚練投，「回來還是有點時差，讓身體再run一下。」他期待明天比賽順利開打，「旅美的回來後的第一場比賽，希望凝聚力打起來，迎接之後的比賽。」

經典賽／先收起畫家魂 莊陳仲敖明進牛棚不出賽「母隊有限制」

位列運動家隊40人名單的投手莊陳仲敖，繼世界棒球經典賽資格賽後再度投入正賽，將在明天進行抵達日本後首次牛棚，暫時收起畫家魂，「可能近期的階段先把將中華隊的分內工作做好，先不去想別的事情。」

經典賽／日媒打探對決大谷球種 莊陳仲敖：達比修投內角滑球

中華隊作為日本隊在本屆世界棒球經典賽首戰對手，中華隊備戰狀況，日本媒體也高度警戒，今天莊陳仲敖、沙子宸都面對日本媒體同一題，如果對上大谷翔平等大聯盟領軍的日本隊，將會用什麼球種對決？

